基隆試辦助輪椅乘客搭公車　3／1施行駕駛員發50元獎勵金

▲基隆試辦助輪椅乘客搭公車，駕駛員發50元獎勵金。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府發言人林麗蟬與公車處長陳新埤，13日召開「改善無障礙服務記者會」，公布市府參考大臺北地區客運業者實際做法，駕駛員協助輪椅乘客上下車，每人次將給予鼓勵獎金50元，預計3月1日起施行，市長謝國樑呼籲駕駛員要有同理心，友善服務身障朋友，這項獎勵措施將先行試辦半年，提升友善交通環境。

日前基隆市發生公車駕駛員，以身障乘客無陪伴者及車內客滿為由，拒絕提供無障礙搭乘服務，嚴重影響市公車形象，造成身障朋友搭乘公車的恐慌。公車處祭出處分的同時，也著手規劃駕駛員服務輪椅乘客獎金制度，友善大眾運輸環境。

公車處長陳新埤指出，經調查統計，基隆市公車每年服務輪椅乘客，平均約1500趟次，參考大臺北地區客運業者實際做法，駕駛員落實規定協助輪椅乘客上下車，將規劃給予鼓勵獎金50元，預計於3月1日開始施行。

陳新埤呼籲，將每位乘客平安送到目的地，是公車駕駛的職責，尊重及友善每位乘客，更是公車營運的目標。歡迎身障朋友多加利用基隆市公車，駕駛員會給予乘車上的協助，並可透過1999市民熱線表達意見，若有駕駛員優良服務，也請不吝給予讚許，公車處將適時予以表揚。

林麗蟬表示，市府重視身心障礙朋友搭乘大眾運輸需求，要求公車處駕駛員應以同理心對待弱勢族群，絕不容許歧視或拒載行為發生，市府也體諒駕駛員在第一線服務乘客，專心開車之餘，仍須顧及車內各種突發狀況，特別獎勵友善服務輪椅族之同仁，也請市民朋友遇有無障礙朋友搭乘時，稍作耐心等候，共同提升友善交通環境。