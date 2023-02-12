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基隆七堵瓦斯管線遭挖破修復完成　謝國樑要求建立緊急應變SOP

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區工建路天然氣管線11日傍晚破裂引發火災意外，市長謝國樑立即到現場，並要求欣隆天然氣公司漏夜搶修，今（12日）上午再度趕到現場，確認天然氣已恢復正常供應，並指示在近日內召集管線單位會商，建立緊急災害應變SOP。

▲基隆七堵瓦斯管線遭挖破修復完成 謝國樑要求建立緊急應變SOP。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵瓦斯管線遭挖破修復完成。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市政府表示，事件發生原因，是住宅大樓內部施工廠商，進行污水接管工程時，於鑽掘過程觸擊到欣隆公司早期佈設管線所致，由於該管線未建立圖資，因此欣隆公司誤認其非該公司之管線，造成現場火勢延燒近4個小時，所幸消防局控制得宜，未發生任何災情。

謝國樑認為，經過本次事件顯示，管線單位對於老舊管線的圖資掌握不足，導致無法迅速確認洩漏管線來源。因此，他指示工務處研擬解決方案，並要求於近日內邀集水、電、油、氣等公共管線事業單位召開協調會議，建立積極有效的緊急應變SOP，以及落實圖資完善，杜絕類似事件再度發生。

▲基隆七堵瓦斯管線遭挖破修復完成 謝國樑要求建立緊急應變SOP。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑要求建立緊急應變SOP。

欣隆天然氣公司則表示，本次事件挖損之管線為1979年老舊管線，調閲紙本圖資確認後，於11日晚上9時關閉氣源，另需配合自來水公司完成搶修作業後，才能進場實施漏氣管線抽換作業，並在12日凌晨4點完成搶修，對於本次受影響2218戶用戶表示歉意。

▲基隆七堵瓦斯管線遭挖破修復完成 謝國樑要求建立緊急應變SOP。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵瓦斯管線遭挖破修復完成 謝國樑要求建立緊急應變SOP。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵瓦斯管線遭挖破修復完成 謝國樑要求建立緊急應變SOP。（圖／記者郭世賢翻攝）

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