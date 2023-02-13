七堵瓦斯外洩　基隆市府開罰欣隆35萬！要求改善措施

▲七堵工建路瓦斯外洩，基隆市府開罰欣隆35萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對七堵工建路瓦斯外洩事件，基隆市政府今（13日）宣布，將依《天然氣事業法》裁罰欣隆天然氣公司35萬元罰鍰，立即要求改善災害應變措施，希望欣隆公司能有後續完善配套，切勿輕忽公共安全責任。市長謝國樑表示，將會研擬一套有效SOP，及各管線單位能夠運作的災害應變機制，能夠成為更安全、更友善的都市。

謝國樑引述《天然氣事業法》第16條輸儲設備有引起災害之虞時，天然氣事業應即採取必要之處置或改善措施、輸儲設備附近發生火災或其他非常災害時，天然氣事業應立即指派技術人員攜帶顯明標誌施行防護；必要時，並得停止一部或全部供氣，或拆除有危險之虞之輸儲設備。等規定。若有違反，依同法第60條規定，可處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並通知限期改善。

經市府調查確認，欣隆天然氣公司於11日17時接獲通知後，遲至21時，才發現該管線，仍屬於其有效通氣使用的管線，並予以關閉，在此期間未能積極嘗試採取必要處置，讓民眾及消防人員暴露在危險當中，市府工務處對此裁罰。

謝國樑表示，天然氣經營是中央政府特許事業，公司更應以最高規格標準進行營運，尤其現場住戶反映，2014年的高雄氣爆事件殷鑑不遠，欣隆公司卻仍未在此次事件中，積極面對與嘗試各種能防護民眾安全的措施，讓消防員及數百位市民置身於生命危險時刻，市政府依法開罰。

謝國樑強調，本次事件暴露管線單位危機意識，仍然不足，因此市政府不會等閒視之，將會研擬一套有效SOP，及各管線單位能夠運作的災害應變機制，讓基隆市能夠成為更安全、更友善的都市。

工務處長陳耀川表示，本處將17日邀台水、台電、中油、天然氣等管線單位召開會議，研討災害發生時的緊急應變計畫、標準作業流程與緊急聯絡人聯繫機制、老舊圖資數位化建置等議題，以利市府在災害發生時及時掌握，同時要求管線單位，施作管線工程前，需要所轄管線暫停供應時，應公告7日以上並向民眾宣導。