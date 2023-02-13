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大陸 大陸焦點 特派現場

改善品質可重新輸陸？　國台辦：願恢復台灣農漁產品提供幫助

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

台灣被暫停許久的農漁產品有望恢復？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚（13）日表示，台灣許多農漁民透過國民黨、有關縣市等單位表達心聲，願意改善品質，希望重新恢復輸陸。對此，大陸方面願意和台灣有關方面共同努力，恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

朱鳳蓮說，大陸方面一直高度重視台灣農漁民的利益福祉。多年來，秉持「兩岸一家親」理念，採取措施緩解台灣農漁產品豐產滯銷困難、協助拓展大陸市場，台灣基層民眾獲得實實在在的好處。

朱鳳蓮表示，2021年3月以來，自台輸入農漁產品中檢出檢疫性有害生物、禁用藥物等，為保障農業生產、生態安全和消費者健康安全，大陸暫停台相關農漁產品輸入。

她進一步說，這段時間，台灣農漁民通過中國國民黨、有關縣市、團體等多種渠道表達心聲，願意改善產品品質，確保輸往大陸農漁產品安全，希望大陸盡快恢復輸入。

朱鳳蓮強調，「我們願意與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。」

▲▼ 台灣午仔魚還在北京市場熱賣，魚販不知道暫停進口的消息 。（圖／記者任以芳攝）

▲去年台灣午仔魚被大陸暫停進口 ，9成9水產業者都被暫禁。（圖／記者任以芳攝）

針對台灣食品企業註冊被暫停問題，大陸國台辦上周三舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮指出，大陸方面高度重視，積極處理。

她說，近期有63家台灣食品企業已註冊或更新註冊訊息，相關訊息可在海關總署進出口食品安全局網站「信息服務」欄目查詢。目前大陸主管部門正在按規定審核其他台灣食品企業提交的註冊資料。

朱鳳蓮稱，我們願意繼續與台灣有關方面共同努力，協助解決台灣食品企業申請註冊過程中的具體問題，為台灣食品輸入大陸提供便利。

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