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大陸 大陸焦點 特派現場

痛批蓬佩奧挺台言論　國台辦：招搖撞騙台灣百姓血汗錢

▲▼蓬佩奧：台灣本來就是一個獨立國家，賴清德致謝他強化台美關係。（圖／今周刊提供）

▲蓬佩奧稱，台灣本來就是一個獨立國家。（圖／今周刊提供）

記者任以芳／北京報導

時隔半年再度訪台的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（28）日出席第一屆「全球台商經貿論壇」，他在演講時再次重申，「台灣不需要宣布獨立，本來就是一個獨立國家」，現場掌聲不斷。針對蓬佩奧挺台言論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（28）日回應，蓬佩奧招搖撞騙，他花了台灣老百姓多少血汗錢，應該要有交代。

朱鳳蓮指出，（中國大陸）外交部已就此表明立場。蓬佩奧是個什麼樣的人，大家都清楚。「民進黨當局一再鼓動他竄台招搖撞騙，花了台灣老百姓多少血汗錢？應該對台灣老百姓有個交代。」

回顧今年3月蓬佩奧首次訪台，有媒體報導他收取美金15萬元演講費，依照當時匯率換算大約是台幣422萬，甚至傳出駐美代表處電報披露此行是「商業考量」。因此，外界也非常關注，蓬佩奧二度訪台能為「台美關係」帶來什麼樣實際經濟外交效益？

蓬佩奧今以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題的演講，處處展現力挺台灣的心。他說，自己應該是首位造訪南台灣的美國國務卿，他相信造訪過中國和台灣的美國人，絕對不會覺得兩者是同一個國家，「一個自由，一個不自由。」對各國來說，和中國貿易都不是很自由的往來，反觀台灣完全是中國的反例，更是自由貿易的典範。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲美國向大陸喊話「台海和平穩定」重要性。（圖／CFP）

談到全球貿易經濟，台灣半導體生產力撐起半邊天。美國國務卿布林肯23日在紐約會晤中國大陸外交部長王毅，向中方強調台海和平穩定重要性。日前受訪更指出，中國對台問題越來越咄咄逼人，若台海出事導致台灣半導體生產能力被破壞，將對全球經濟造成毀滅性影響。

對此，朱鳳蓮表示，美方的言論完全是別有用心，外界非常清楚，台海局勢緊張的根源於民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，‌‌極力迎合外部勢力來置換溝通，不斷進行某種挑釁，國際社會看的非常清楚。

針對「台獨」議題，近期中國大陸外交部長王毅也在第77屆聯合國大會期間就「台灣問題」嚴正立場，將「台獨」比作應予以堅決阻止的「灰犀牛」。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮也重申，「民進黨當局勾連外部勢力不斷進行『謀獨』挑釁，破壞得來不易的兩岸關係和平發展局面，圖謀改變兩岸同屬一個中國的事實，損害中國主權和領土完整。」

她進一步闡述，「台獨」分裂勢力及其活動對台海和平與和平統一構成嚴重威脅，對兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益造成嚴重損害。只有堅決遏制「台獨」，才能確保兩岸關係和平發展，確保台海和平穩定，確保兩岸和平統一。

另外，針對外交部長吳釗燮日前稱「台海形勢緊張的根源是大陸對外擴張」。朱鳳蓮痛批，「這個人」的說法完全是罔顧事實、顛倒黑白。

她指出，大陸方面按照「和平統一、一國兩制」的基本方針，推動兩岸關係和平發展。反對「台獨」分裂，推進實現國家完全統一的正義事業得到國際社會的充分理解和支持。

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