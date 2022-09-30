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賀錦麗稱「在台海無所畏懼行動」　國台辦：敦促美方停止拉幫結伙

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）近期出訪日韓每一場領袖會談，幾乎都提到「台灣問題」，一名白宮資深官員指出，這樣挑釁中國是沒有必要的行為。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（30）日也回應，「敦促美方停止拉幫結伙「挺台遏華」行徑。民進黨當局『倚美謀獨』不會得逞。」

朱鳳蓮指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

她強調，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，停止拉幫結伙「挺台遏華」行徑。民進黨當局「倚美謀獨」不會得逞。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會晤日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會晤日本首相岸田文雄。（圖／路透）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）28日在對駐日美軍發表演說時表示，華盛頓將在包括台灣海峽在內的整個亞洲地區，「無所畏懼」地持續行動。

大陸外交部發言人汪文斌也指出，美國眾議長不顧中方長達4個月的反覆勸阻，竄訪台灣並將台灣稱為「國家」。美方行徑嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重損害中美關係，嚴重破壞台海和平穩定。中方作出相應反制合理、合法、適度、必要。

他強調，當前台海和平穩定面臨的最大威脅是民進黨當局謀「獨」挑釁和外部勢力對其的縱容支持。一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針。堅持一個中國原則的態度越鮮明、有力，台海和平就越有保障。

汪文斌指出，「我們敦促美方原原本本回歸中美三個聯合公報和一個中國原則，乾乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種『台獨』分裂活動。」

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