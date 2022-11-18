民進黨堅持「小三通」官方協商　國台辦：兩岸業者可按既有模式復航

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

兩岸「小三通」何時恢復？行政院長蘇貞昌表示「堅持兩岸政府間協商」，陸委會稱需要取得「兩岸雙方航管部門許可」，涉及「公權力事項」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（18日）再次強調，大陸恢復小三通沒有障礙，兩岸相關業者可以根據既有模式溝通復航，關鍵在於民進黨設置障礙，假借「政府間協商」，製造各種藉口拖延，恢復是假，繼續阻止交流才是真的。

朱鳳蓮指出，2020年以來，民進黨當局以防疫為藉口單方面中斷了福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，嚴重影響兩岸人員特別是閩台民眾往來和交流。三年來，面對廣大台灣民眾特別是金馬鄉親持續呼籲和強烈要求，民進黨當局一方面假惺惺作出願意恢復的姿態，另一方面又製造各種藉口極盡拖延，充分暴露了他們的虛偽。

▲廈門「小三通」五通碼頭隨時準備好復航。（圖／廈門台商會提供）

朱鳳蓮表示，眾所周知，福建沿海與金門、馬祖地區的「小三通」已行之有年。涉及的航線、航點、參與的航運公司以及有關通關、入境、檢疫檢驗等，已形成一套成熟有效的規範和做法。只要民進黨當局撤除自已故意設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求，循已有的模式聯繫溝通，處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。

朱鳳蓮稱，在事實面前，民進黨當局卻一再堅持必須經由所謂「政府間協商」、「官方層面溝通」才能復航，說明他們恢復「小三通」是假，繼續關閉是真；恢復兩岸交流是假，繼續阻止是真；關心民眾福祉是假，謀取政治私利是真。相信廣大台灣同胞看得清清楚楚。

最後，朱鳳蓮強調，「我願再次重申，對於恢復兩岸『小三通』，大陸方面沒有任何障礙。」有關方面已經做好充分準備，隨時可以投入運營。奉勸民進黨當局，不要再以欺騙性伎倆繼續損害兩岸同胞特別是台灣同胞的切身利益，而應盡快取消單方面設置的人為限制。