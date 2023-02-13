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內湖交通怎麼解？游淑慧直言：等捷運完工最慢　提短中長期3解方

▲▼游淑慧自曝已好幾個月沒繳房租。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市內湖區交通壅塞的問題成為各界關注的焦點，台北市議員游淑慧13日就在臉書發文指出，大家都知道要徹底解決內科交通問題，捷運建設可能是最終解方，但看到捷運完工卻是最慢，因此，她也提出內湖交通問題短、中、長期的解方。

游淑慧表示，政策大餅要吃得到才實際，老是講十年後才能解決問題的方式，那叫畫大餅、開支票，其實問題還是在，像是大家都知道要徹底解決內科交通問題，捷運建設可能是最終解方，但台北市的每一條捷運建設，從規劃、計畫通過、開工到完工通車，大概是10到15年，她提到，其中命運坎坷的民生汐止線，更是活生生的被前台北市長柯文哲擱置不理，這期間市長、議員都換了一批。

游淑慧指出，直到現在還是只能老調重彈地提「捷運加速完工」，但還沒有捷運前的交通問題仍然要解決，而捷運真的開工後，更黑暗的交通狀況怎麼預防，她強調，這兩個眼前問題，才是我們現在就應該思考的。她表示，自己一直不厭其煩的提出建議，「不要只是直覺性的就交通解決交通」，而應該橫向的從更寬廣的思維來找出各種配套方式。

游淑慧提到，過去大家提到內科交通問題，都只想到「用交通治交通」，這想法沒有錯，只是聯外道路、高架引道或捷運等提議，都會造成一段交通黑暗期，而且也曠日費時，內科交通問題在於產業及從業人員過度進駐，但因為柯文哲又再多蓋了個內科2.0，內湖一次塞個痛快，她比喻，這就像是人的血管堵塞，因此要對症下藥，健康而容易的一招就是瘦身及均衡，就是分散產業進駐。

游淑慧分析，台北市原本的高科技產業規劃是台北科技走廊，這個走廊包括士林北投科技園區、內湖科技園區、南港軟體園區，各有不同定位，但因為士北科技園區延宕開發，因此很多高科技或生技產業在選擇落腳地時，也只能全部擠在內科，她曾經建議柯文哲，也跟現任台北市長蔣萬安說過，要加速開發士北科技園區，並適當分散或補助產業搬遷進駐，讓士北發展、內科喘息，這樣台北市的區域發展也會更平衡。

針對眼前的內湖交通問題，游淑慧也提出三解方。第一，從短期來看，盡量鼓勵搭乘大眾運輸，目前北捷推出的早鳥優惠、分流運輸也是一帖藥；第二，從中期來看，內科怎麼塞爆，就要怎麼解套，除了上班時間分流，也要讓產業和從業人員地區分流，從根本上減量；第三，以長期來看，捷運建設陸續完工，加大加強整個內湖內科的交通運輸，讓整個內湖跟內科的交通流動暢通。

游淑慧強調，「喊捷運建設是最快的，但看到捷運完工卻是最慢」，所以更應該要多元解方、同時並進。

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