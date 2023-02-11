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安坑輕軌正式啟動！試營運1個月　乘客持電子票證免費搭乘

▲安坑輕軌2/10通車，試營運至3/12，提供乘客免費搭乘。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

新北市安坑輕軌歷經六年施工，終於在10日正式通車，一早吸引許多民眾前來排隊等待列車首航。

民眾表示，「對於安坑輕軌的關注已經有一段時間，聽到2/10有首航的排隊，就專門4點下班直從新竹殺來排隊」，另一位來自台南的小朋友，一早就跟著爸爸、媽媽北上來到台北就是為了能搭上輕軌列車首航，「剛剛看的那個介紹感覺很漂亮，等等想要搭去終點站」，住附近居民的居民表示，「可以轉乘到新北產業，或者是要去機場、板橋以及高鐵站等都很方便。」

安坑輕軌全長7.5公里，計畫總經費166億元，全線設有9座車站、1座機場，並與環狀線銜接轉乘，讓安坑居民前往雙北都會區更加便利。

▲▼新北市,安坑輕軌,安坑輕軌通車典禮,新北市長,侯友宜,捷運十四張站。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲安坑輕軌和新北環狀線銜接轉乘，讓安坑地區居民往返雙北更加便捷。（圖／新北市捷運工程局提供）

新北市長侯友宜表示，「交通的便利性，到大台北地區可以節省15到20分鐘的時間，沿途風光明媚，更有二叭子植物園可以好好欣賞，也有很多在地美食，可以帶動我們整體安坑地區的發展。」

安坑輕軌10號下午1點起至3/12，每天10點到下午6點，開始為期一個月的試營運，持電子票證的民眾就能免費試乘體驗，除了期盼能帶動整體社區發展外，整體工程更創下重大里程碑。

▲▼新北市,安坑輕軌,安坑輕軌通車典禮,新北市長,侯友宜,捷運十四張站。（圖／記者姜國輝攝）

▲安坑輕軌2/10上午舉行通車典禮。（圖／記者姜國輝攝）

新北市長侯友宜表示，「安坑輕軌繼我們淡海輕軌，開始推動國車國造，讓我們的國產化能夠大量比例上升，淡海輕軌在國產化達到比例是22%，我們的安坑輕軌已經達到42%，帶動我們國家整個捷運設備設施產業國產化。」

▲▼新北市,安坑輕軌,安坑輕軌通車典禮,新北市長,侯友宜,捷運十四張站。（圖／記者姜國輝攝）

▲安坑輕軌通車前120名乘客有禮，一早吸引排隊人龍。（圖／記者姜國輝攝）

安坑輕軌是新北第三條營運通車的路線，新北市在過去四年，完成營運路線達26公里26座車站，為全國之冠，新北捷運工程局局長李政安表示，「2/12（週日）有舉辦安坑輕軌通車嘉年華．在陽光運動公園舉行，從下午3點到晚上9點半有很多精彩的活動，包括親子的活動還有市集等，在晚上7點半有藝人演唱會，希望帶來這個讓大家耳目一新的感覺之外，在2023晚上8點23分會施放煙火。」

朝2030年願景邁進，新北捷運局將持續完成更多路線，讓民眾都能享有共通共榮的捷運建設。

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