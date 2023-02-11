都是假的！片場人員全身警察裝備進捷運站...還帶槍　乘客急報警

記者邱中岳／台北報導

台北捷運在1月份發生2起治安事件，其中1名高中生持玩具槍進入市府捷運站，另外1名則是片場工作人員，將假的警用配備掛在身上，2起事件引起路人側目，最後通知捷運公司人員報警，警方循線通知2人到案說明。

▲17歲高中生因為好玩帶槍上捷運，最後警方通知開罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，40歲的邱姓片場工作人員在1月2日搭乘台北捷運，從國父紀念館上車時，路人發現邱男身上掛著警帽、腰上還配有鋼製警棍，還有槍套裝著玩具槍，路人立刻通知捷運公司報警。

▲邱姓男子攜帶拍片工具，竟然變成「全副武裝」的假警察。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，在1月15日，捷運警察隊又接獲有人持槍上捷運站，最後在市政府捷運站被發現，警員趕往現場已經無人，循線找到17歲的鍾姓高中生，鍾才坦言因為好玩，才會帶槍上捷運，最後起獲玩具槍一把。

捷運警察隊統計2022年1月至12月違反社維法案件計有9件，捷運警察隊呼籲，依台北捷運系統旅客須知規定，未經許可，不得攜帶下列危險品或易燃物進入捷運範圍，違反者可依大眾捷運法第50-1條規定，裁處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

若因特殊需求需要攜帶各種刀具、剪刀、尖銳物品或各式玩具槍等搭乘捷運，應事先告知站務人員徵得同意，並將其妥適包裝，以避免不必要的驚擾。