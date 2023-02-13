救內湖交通！北捷擬推早晚鳥4折票　高嘉瑜批「劃錯重點」曝解方

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市內湖區近年發展快速，交通壅塞的問題成為各界關注的焦點，為解決內科交通問題，近日北市府擬推出「台北捷運4折早晚鳥票，藉此鼓勵民眾在離峰時間上班」。對此，民進黨立委高嘉瑜認為根本是劃錯重點，需2年內讓汐止民生線、東環段動工，才有望根治長年未解的內湖交通問題。

高嘉瑜13日在臉書表示，為解決內科交通問題，近日北市府擬推出「台北捷運4折早晚鳥票，藉此鼓勵民眾在離峰時間上班」，但她認為這根本是劃錯重點，早晚鳥票並無實際助益。她指出，北市交通局預計推出早晚鳥票，並搭配企業彈性上下班，意圖使內科員工上班能錯開通勤尖峰時段，但事實上，前台北市長柯文哲早在2016年就曾提出為期3個月的「綠色運輸試辦計畫」，其內容就包括捷運早鳥優惠，結果仍是失敗收場。

高嘉瑜提到，彈性分流上下班很好，但優惠票誘因不足，她認為，企業端該如何溝通鼓勵彈性上下班？市府端又該如何推動共乘、減少一人一車？才是短期能立竿見影的方法，而長期而言，內科交通最終仍得靠完善捷運路網來拯救，如何解決現有文湖線運量不足且妥善率差及路線轉乘次數高等問題，才是當務之急。

高嘉瑜也舉出目前問題，她批評，民生線遙遙無期，汐東段亦未延伸至舊宗，北市府仍一拖再拖。她表示，行政院在今年1月已核定捷運汐東線，她也多次質詢跟強調，台北端的民生線應接續推動，至少此次汐東線也應先同步延伸至內湖舊宗路的「SB07站」，進而在未來與東環段接軌，串聯內湖、南港、社后、樟樹灣、保長坑及北五堵新市鎮等產業區。但遺憾的是，經她近日再度詢問北市府關於「捷運汐東線之規劃，評估可否延伸」，得到的答覆卻是，「因民生線與汐東捷運、基隆捷運所採用之系統不同，須待汐東捷運具體規劃方案核定後，才會開始評估。」至今仍未能有明確定案。

另外一個問題，高嘉瑜強調，台北市長蔣萬安選前承諾東環段2年內動工，務必說到做到。她指出，環狀線東環段可串聯捷運紅線（象山）、藍線（永春）、綠線（松山），為東台北縱向捷運路網的重要建設，並有望根治長年未解的內湖交通問題，蔣萬安也曾在選前承諾2年內動工。她表示，自己會持續關注東環段進度，希望台北市政府可以更積極推動，中央加速進度儘快核定，別讓民眾一等再等。