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台灣燈會周末迎賞燈潮！人流達上限　「捷運過站不停、停止展演」

▲▼2023台灣燈會在台北登場，觀光局加強力道吸引國際旅客來台。（圖／觀光局）

▲2023台灣燈會吸引不少民眾參觀，觀光局訂定管制人流SOP。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

今周日(2/12)各地大多多雲到晴，台灣燈會預期將迎來大量賞燈人潮，觀光局首度採用「人體骨幹偵測」系統監控進出場人潮，一旦人流達到容留人數達上限，將啟動8預警和管制措施，包括捷運過站不停，停止燈組展演等，確保安全。

交通部觀光局表示，考量台灣燈會中央展區國父紀念館園區為半封閉性場域，共有7個主要出入口，為避免人潮擁擠發生推擠踩踏等危險事件，交通部觀光局與中華電信合作，導入人體骨幹特徵分析技術，7個出入口運用智慧化計算展區即時人流量。

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因應2023台灣燈會周末大量賞燈人潮，觀光局表示，已制訂燈會人流預警管制S.O.P。當國父紀念館園區人潮達容留人數上限之90%，將陸續啟動8項預警與管制措施，包括各出入口與重要節點將有工作人員透過擴音器及警示牌，提醒民眾國父紀念館園區目前賞燈人潮較多，建議前往其他展區參觀。

▲▼台灣燈會首設人體骨幹辨識系統控制人流。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣燈會首設人體骨幹辨識系統控制人流。（圖／記者李姿慧攝）

觀光局指出，當國父紀念館園區容留人數達容留人數上限100%則啟動管制措施，工作人員於各出入口進行「只出不進」管制，園區內所有燈組及照明全部打亮，並停止各燈組例行展演，同時引導主燈周邊民眾往國父紀念館內暫時分散人流。台北捷運公司則配合實行國父紀念館站過站不停，逸仙路與仁愛路慢車道也將進行封閉，以利快速疏導人潮。

觀光局強調，當啟動管制措施時，會即時發送LBS定位簡訊，並透過燈會LINE官方帳號、各出入口電子看板、台北通、官方網站等相關宣傳媒體提醒民眾，也請賞燈民眾多留意相關平台所露出之即時訊息。

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台灣燈會人流管制人體骨幹捷運過站不停展演停止管制

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