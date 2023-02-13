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228追思活動「獨派拒同台」　跟受難家屬道歉？蔣萬安：市政上不迴避

記者袁茵／台北報導

台北市政府每年會在二二八公園舉辦228追思紀念會活動，但台北市長蔣萬安「蔣家第四代」的身份敏感，使得過去曾參與協辦的台灣國家聯盟表明，今年拒絕與蔣萬安同台，針對此，蔣萬安13日僅不斷表示會持續傾聽；但針對是否跟家屬道歉？蔣萬安未正面回應，不斷稱自己用心傾聽，就市政層次上能做的事不會迴避。

▲▼2月13日為111學年度第2學期開學日，台北市長蔣萬安特別到松山國民小學關心孩子上學情況並聆聽學生分享寒假自主學習成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲2月13日為111學年度第2學期開學日，台北市長蔣萬安特別到松山國民小學關心孩子上學情況並聆聽學生分享寒假自主學習成果。（圖／記者湯興漢攝，下同）

台北市政府的228追思紀念會，由文化局主辦，過往偶有合辦單位，2021年因台北市228協會邀請前總統馬英九上台致詞，引發受難者家屬團體不滿，致使當時邀請副總統賴清德的台灣國家聯盟怒退協辦，原訂出席的賴清德也取消行程；2022年柯文哲為此先拜會台灣國家聯盟，取得馬英九出席、不致詞共識，但最後結果馬英九、賴清德仍相繼取消行程。

面對蔣萬安的敏感身份，台灣國家聯盟主任李邦孚日前接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，今年不會與台北市政府合辦228紀念活動，而是聯盟自己舉辦。被問到是否因蔣萬安背景特殊導致？李邦孚更是直言「對。」

▲▼2月13日為111學年度第2學期開學日，台北市長蔣萬安特別到松山國民小學關心孩子上學情況並聆聽學生分享寒假自主學習成果。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

針對日前親自拜會228受難家屬，但台灣國家聯盟仍反對同台？蔣萬安表示，這是他一直非常關切的議題，所以上周文化局也協助安排，讓他跟幾個受難者家屬見面，傾聽對方想法跟心聲，接下來會請文化局安排相關行程，「我都會是以一個用心傾聽、面對家屬，以及在市政層面上面能做的，我們都不會迴避。」

至於當天是否有家屬情緒激動分享？蔣萬安提及，其實氣氛都還好，自己就是傾聽對方心裡內部的一些想法、闡述整個經歷故事，「我們就是交換意見，最主要是聆聽他們聲音。」整個過程非常平和，也很感謝他們願意撥出這樣時間，能夠坐下來好好溝通，可以的話希望有更充裕時間聆聽家屬想法與意見。

被問到是否認為「蔣家後人」身份變枷鎖？蔣萬安僅說，自己用心傾聽、坦然面對，文化局會持續安排相關行程；關於外界認為蔣萬安應該跟家屬道歉？蔣萬安並未正面回應，僅說自己就是用心傾聽，家屬們也各自有很多想法跟意見，希望能有各種機會，就市政層次上面能做的，他不會迴避。

媒體追問，如何定調228事件，因馬英九任黨主席時曾認為這是一件「官逼民反」事件？蔣萬安稱，自己在立法院擔任立委時，就轉型正義議題上，跟很多受難者家屬見面溝通，當時受難者家屬希望能平復司法不法、撤銷不法判決，而他也很支持，甚至後來還幫忙發聲，希望儘速將財產返還，「我都會持續傾聽、坦然面對、還原歷史真相、促進社會和諧。」

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