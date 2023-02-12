北市搜救隊撤離土耳其捐贈重要器材　蔣萬安：市民以你們為榮！

▲台北市搜救隊撤離土耳其但捐贈各式重要器材裝備。（圖／翻攝自台北市搜救隊臉書）

記者江采蓁／綜合報導

土耳其與敘利亞邊界6日發生規模7.8世紀強震，台灣也在第一時間派出2梯次搜救隊共130人及5隻搜救犬到場援救，由於階段性搜救任務結束，台灣搜救隊在今（12）日下午分批撤離。為了持續協助土耳其當地的搜救隊伍，台北市搜救隊捐贈各式重要器材裝備，台北市長蔣萬安也表示，「謝謝我們的搜救英雄，市民以你們為榮！」

台北市搜救隊臉書粉專今日晚間表示，土耳其搜救任務結束，台北市搜救隊準備返國，而土耳其搜救任務也進入尾聲，災區進入全面開挖階段，為了持續協助土耳其當地的搜救隊伍，台北市搜救隊決定捐贈各式重要器材裝備，包括移動式三角照明燈4組；手提照明燈8個；鋼筋剪斷器2組；碎石機6組；發光繩4組；發電機（大）1組；發電機（中）1組；發電機（小）6組；飲用水100箱；20 公升汽油桶10桶；露營燈10個；延長線盤8組。

台北市搜救隊指出，希望土耳其在台灣搜救隊返國時也可以順利地執行救災作業，受災城市也能盡速復原重建。此文一出，蔣萬安也在底下留言鼓勵，「謝謝我們的搜救英雄，市民以你們為榮！」，台北市副市長林奕華則表示，「謝謝搜救英雄和搜救犬們，大家都辛苦了！」