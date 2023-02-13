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愉快過完周休2日　「又一次6天班」鬱悶！全場崩潰：好累

辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

▲這周六要補班課，讓大票人想到就累。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年因調整連續假期，2月有兩周都只「周休一日」，而這周就要連上六天班、課！有網友昨（12）日已察覺這件事，忍不住發文，「禮拜天晚上了，愉快的周休二日一下就沒了，接下來又要上六天班」，哀號「一直上班，都沒人震怒嗎？」大票人想到也心累，「仇恨日+1」、「已經準備星期六放無薪假了。」

有網友12日晚上在PTT的Gossiping板問卦，「哇靠！接下來又要上六天班？」文中表示，過完愉快的周休二日，想到接下來又要上六天班就覺得無奈，並說他第一次聽到「二月要上兩次禮拜六」時，也懷疑「X！怎麼可能？」直到翻開行事曆，才發現同事沒騙他，「一直上班，都沒人震怒嗎？真的沒人管得到嗎？」

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另外，也有人發文「為了連假補禮拜六上班到底有什麼意義？」說他上周七休一覺得累爆了，「就為了過年連假，導致上班休息不足」，直嘆「照這邏輯，連續上一個月班齁！然後下個月放半個月的假齁～應該也可以對吧？所以我說那個周休三日呢？」

貼文一出，就有人也光想就頭痛，「好累」、「公司扣我半天假，讓我當天不要上班」、「想放的人自己請假就好，就讓勞工自己決定嘛！在那瞎搞什麼」、「寧願228這種放禮拜二，也不要補來補去。」、「全部拉到特休，讓勞工自己排假比較實際。」

有網友則是開酸，「勞工假太多了」、「再吵繼續砍假」、「看看明年會不會變成全年隔周休」、「先進國家都在討論周休三日了，台灣還在補班。」不過，也有人認為，「補班日請特休假就好，不過補班日通常比較閒。」

ET快訊
本周「又一次6天班」鬱悶！　全場崩潰：好累
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