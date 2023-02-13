民怨台灣燈會動線亂　蔣萬安認「細節能做更好」：盼加速改善

記者袁茵／台北報導

睽違23年重返台北的台灣燈會5日盛大展開，展期吸引大量民眾前往參觀，台北市副市長李四川12日表示，活動中有民眾告知他動線規劃不好，自己也點頭抱歉表達會改進。台北市長蔣萬安13日也說，會就民眾反映部分加速改善。

▲2月13日為111學年度第2學期開學日，台北市長蔣萬安特別到松山國民小學關心孩子上學情況並聆聽學生分享寒假自主學習成果。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供，下同）

蔣萬安13日上午到松山國小關心孩子上學情況，會後接受媒體訪問。針對民眾抱怨燈會動線亂、告示牌不夠清楚？蔣萬安回應，自己12日也實際走訪燈會，看了一下相關動線規劃、人潮車流，的確有些細節部分可以做得更好，民眾也有給予一些反映，燈會還有一週，希望就民眾反映部分加速改善，將燈會做得更好。

至於台灣燈會這2日湧入大量人潮，有無達到預期？蔣萬安說，自己就是盡可能將它做好，把燈會辦到最好。

李四川12日於臉書發文，提及市民看的是美麗的燈，他看的是哪裡有不安全的電線，哪裡缺少了指示牌，這次的燈會不管中央或市府同仁都非常認真，但難免還是有些缺失，所以市府同仁每天晚上10點召開檢討會，就當天缺點立即改善，希望明天能夠提供更完美的燈會給大家觀賞，「我非常感動，也非常感謝。」

李四川說，11日晚間國父紀念館內的人很多，也很擁擠，他也擠在裡面，有鄉親告訴他動線規劃不好，「我點頭說抱歉，我們會來改進。」