新北金礦山百年事務所　華麗轉身5G大地館

▲「深入坑道」展投VR體驗，沉浸式互動投影體驗。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立黃金博物館是國內首座礦業遺址型博物館，園區內的展示空間，多為昔日礦山既有設施重新整修後再利用，於2023年底重新整裝亮相並展出「透視礦山」5G展的大地館，曾經是歷任礦業公司的總辦公室，具有近百年的歷史，堪稱是金礦山元老級的礦業資產。

黃金博物館謝文祥館長表示，2022年底開放民眾參觀的大地館，曾經是日本礦業株式會社的總辦公室，經過木造、磚造、混凝土造等不同時期的工法整建至今，至少已經有近百年的歷史，目前從大地館一、二樓的窗戶形式、室內階梯扶手等細節處，仍可窺見昔日的建築元素。

▲使用原建築的元素進行設計，呈現百年建築古樸的氛圍。

謝文祥館長說，與大地館毗鄰，百年以上建築物「太子賓館」，同時見證了金礦山的悠久歷史發展；根據史料記載，大地館最初的辦公空間，還包括太子賓館前面的草坪。1986年臺金公司結束礦山營運的前一年，因為火災之故，二分之一的辦公室被祝融燒毀，僅存的空間在荒廢10幾年後，先是成為黃金博物館的行政中心，現成為博物館展示場所5G「大地館」。

黃金博物館說表示，目前大地館「透視礦山」展，透過5G技術重現採礦情境，包含VR體驗「深入坑道」、10公尺寬沉浸式互動投影「流金時光」等豐富多元的金礦坑體驗。歡迎民眾造訪博物館之際，不妨放慢腳步，細細品味。更多活動請至「新北市立黃金博物館」官網查詢。

▲大地館在開展以前，也曾為黃金博物館行政中心使用。

▲《礦山寫真帖》呈現的礦山事務所。

▲大地館後方草坪曾亦為辦公空間，因祝融毀損，修建為戶外休憩區。

▲礦山事務所的古早面貌。