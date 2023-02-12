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蔡培慧回擊林明溱「滿腦仇恨私利」　綠營高層：他的黑不在皮膚在心

▲▼兼任民進黨主席的副總統賴清德替蔡培慧站台。（圖／蔡培慧競選辦公室）

▲兼任民進黨主席的副總統賴清德替蔡培慧站台。（圖／蔡培慧競選辦公室）

記者陶本和／台北報導

針對南投縣立委補選，國民黨參選人林明溱批評民進黨參選人蔡培慧曾參選立委、縣長，如今又投入補選，「難道沒其他人才？」對此，蔡培慧12日回擊，強調自己想的是改善縣民生活，林明溱滿腦仇恨私利；而民進黨副秘書長黃建嘉也表示，兩好球之後就是一支全壘打，讓林明溱回豪宅含飴弄孫，「他的黑不在皮膚，是在他的心」。

林明溱表示，自己一直被抹黑，反擊蔡培慧已連續2次在南投參選立委跟縣長，這次又轉換跑道到南投第二選區參選，難道民進黨沒有其他人才了？他也喊話，現在國民黨已經給對手2個好球，這次要再給對手第3個好球，讓對手揮棒落空，從此在南投三振出局。

針對林明溱的批評，蔡培慧表示，林明溱滿腦子只有仇恨和私利，而蔡培慧念茲在茲的是如何改善鄉親的生活、用政策提升南投的發展。她相信，南投鄉親會選擇對的人，為南投出一口氣。

民進黨副秘書長黃建嘉則表示，兩好球之後就是一支漂亮的全壘打，讓林明溱回豪宅含飴弄孫。他認為，林明溱的黑不在皮膚，是在他的心，一再欺騙南投鄉親，也騙自己黨內同志，30年來把持南投政壇，唯一照顧的是他兒子，唯一不變的就是騙。

▼兼任民進黨主席的副總統賴清德替蔡培慧站台。（圖／蔡培慧競選辦公室）

▲▼兼任民進黨主席的副總統賴清德替蔡培慧站台。（圖／蔡培慧競選辦公室）

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