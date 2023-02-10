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女兵軍營前遭「開車猛撞再輾」　慈父肉身擋車...惡男友下場曝光

▲南投女軍人遭前男友開車衝撞、輾過。（圖／翻攝自Dcard）

▲南投女軍人遭前男友開車衝撞、輾過。（圖／翻攝自Dcard）

記者翁子皓／南投報導

吳姓女志願兵2022年5月8日收假返回南投集集兵整中心，她下車拿行李時，慘遭不滿分手的張姓前男友開車猛撞，倒地後又被張男狠心加速輾過，造成她全身多處骨折，幸好其父親以肉身阻擋張男，她才逃過一劫。一審法官依殺人未遂罪，判處張有期徒刑7年2月，全案上訴後，二審法官維持原判。

判決書指出，張男與吳女2013年開始交往，但在2022年4月間分手，張男試圖試圖挽回，以打電話、傳訊息及多次前往吳女住處與工作處找尋等方式聯繫，卻仍無法挽回吳女的心，因此由愛生恨，他得知吳女在2022年5月8日22將收假返回南投集集兵整中心，竟心生邪念，開車前往，等候吳女的出現。

張男見吳女父親的車子出現後，偷偷尾隨其後，趁吳女在營區大門前下車準備拿行李時，踩油門加速衝撞吳女，見對方倒地後，仍不罷休，加速輾過吳女，將她向前拖行2公尺。吳父怕張男再次輾過女兒，愛女心切下，奮不顧身下車，跑步追到張男駕駛座車窗旁阻攔，才讓張男開車逃離。

吳女遭車輛撞擊、輾過，導致她骨盆骨折、左側大腿骨骨折、第五腰椎骨折、右側肩胛骨骨折、四肢多處擦挫傷、會陰部撕裂傷等嚴重傷害，經路人即時通報警消，將她送往醫院緊急救治，倖免於死。警方獲報後，在事發半小時就逮到張男。張男到案後坦承犯案，警方訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

張男供稱，沒有殺死吳女的打算，自己當時是朝吳父所開的車輛衝撞，不料卻撞到吳女，他並沒有看到吳女倒地，加上駕駛座車門打不開，所以才開車往前行，後來怕吳父追上來，才趕緊開車離開，回家後本來打算拿證件去自首，結果出門前剛好碰到找上門的警察。

一審法官調查現場監視器畫面，發現張男2次衝撞都沒有減速，且撞擊後也沒有停車或倒車，可見他有殺死對方的意圖。因此依殺人未遂罪，判處張男有期徒刑7年2月。

張男不服上訴，主張犯後與吳女積極洽談和解，他自知對吳女所造成的傷害並非輕微，希望能儘早回歸社會工作賺錢以期儘速賠償吳女，請求法官從輕量刑。然而，二審法官認為，張男至今仍未與吳女達成和解，賠償其損失，也沒有其他減刑的具體事由，因此駁回張男上訴，維持原判。全案仍可上訴。

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