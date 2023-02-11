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OL誤信小額貸款廣告！加LINE衝超商狂買遊戲點數　被詐81萬哭了

▲▼南投35歲女子缺錢周轉，上網找小額貸款，反而被騙走81萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲南投35歲女子缺錢周轉，上網找小額貸款，反而被騙走81萬元。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、郭玗潔／南投報導

南投縣1名35歲鄭姓女子因有資金週轉需求，上網加了小額貸款網站提供的LINE ID，想申辦90萬元貸款。不料鄭女在申辦貸款的過程中，不僅聽從對方指示陸續轉出6萬元現金，還買了75萬元的遊戲點數給對方，更糟的是發現自己的帳戶被設為警示帳戶，只能趕快報警處理。警方統計，2022年詐騙案件共發生2萬9千餘件，其中涉及「假貸款」的案件有1167件，較2021增加比例高達63.7%，是增加幅度最高的詐騙手法。

據了解，鄭女因有資金週轉需求，透過網路搜尋到一個小額貸款網站，便加入頁面上所留的LINE ID，與一名劉姓男子取得聯繫，表示她預計借貸90萬元。劉男向她說明，為了進行借款合同作業，需要她寄出名下3個帳戶的金融卡，1個帳戶用於「撥款」、1個用於「還款」，還有1個是「備用」帳號，鄭女不疑有他，依對方指示利用便利商店的交貨服務寄出。接著劉男又稱因為鄭女的資格不足，需要額外提交「稅務費用」才能整合借款流程完成撥款，並佯稱這筆款項會退還，於是鄭女又利用便利商店繳費代碼，陸續提交3筆共6萬元的稅務費用。

▲▼南投35歲女子缺錢周轉，上網找小額貸款，反而被騙走81萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）▲▼南投35歲女子缺錢周轉，上網找小額貸款，反而被騙走81萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

劉男見鄭女配合度高，又再以「墊付外務費用」等理由，引導鄭女至便利商點購買GASH遊戲點數。短短4天之內，鄭女跑遍四大超商29家門市，總共花費75萬元買了150筆各5000元的遊戲點數，全數翻拍給對方，等到實在沒錢了請家人支援，才發現她的帳戶已被設為警示帳戶無法匯款，驚覺當初看到的貸款網站根本不是正派經營的公司，而是詐騙集團的「假貸款」陷阱。

▲▼南投35歲女子缺錢周轉，上網找小額貸款，反而被騙走81萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）▲▼南投35歲女子缺錢周轉，上網找小額貸款，反而被騙走81萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

無獨有偶，屏東縣一名60歲的許女士也從手機收到標榜知名銀行開辦貸款的簡訊，因強調免照會、免保人、免手續費、當天入帳，即加LINE與所謂的經理取得聯繫。不料對方先以「包裝帳戶資料」以利申請貸款的名義，要求許女士繳交費用，再以「帳戶錯誤資金凍結」、辦理「金融類商業險」等各種光怪陸離之理由，要求許女士以便利商店代碼繳費、臨櫃匯款等方式繳交多筆，甚至指導許女士轉換便利商店繳費，以及如何應對行員關懷疑問，直到許女士付出120萬元還是無法取得欲貸款項，才發現苗頭不對，遭到詐騙毒手。

警方統計，2022年全般詐騙案件共發生2萬9千餘件，其中涉及「假貸款」的案件有1167件，雖然僅占全般詐騙案件數的3.9%，但卻較2021年增加400餘件，增加比例高達63.7%，是增加幅度最高的詐騙手法。此類詐騙手法不僅造成民眾財產損失，近期更發現詐騙集團以區分撥款、還款「專用帳戶」等理由，要求被害民眾提供多個個人帳戶，請民眾郵寄提款卡，或至金融機構設定約定帳戶，並對被害民眾下指導棋，頻繁轉換便利商店，以迴避行員關懷提問。實際上民眾的帳戶全部都被當作人頭帳戶使用，也導致詐騙集團得以續行詐騙，生生不息。

刑事警察局呼籲，看到任何貸款訊息主打手續簡單、高額度、低利率者，皆極有可能是詐騙陷阱，倘誤信其說詞，往往錢沒借到，反而先付出高額費用。因此對於各種來路不明的貸款廣告或網站，切勿輕信，尤其在與陌生人加LINE之前應多加查詢，以免把詐騙集團加入好友，或聽從對方指示交出個人帳戶資訊，不但成為詐騙集團的幫兇，將吃上官司，更糟的是僅存的資金也將無法動彈，陷入更難解的經濟困境。民眾如果對是類詐騙話術仍有疑問，歡迎請撥打全年無休的165反詐騙諮詢專線，或致電110報案專線求助。

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