侯友宜對賴清德贏面大？　他分析2原因：國民黨濁水溪以南輸最少

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侯友宜對賴清德贏面大？　蔡正元分析2原因：國民黨濁水溪以南輸最少

▲▼新北市長侯友宜、副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、副總統賴清德。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

各陣營皆開始布局2024總統大選，國民黨遲遲未推派出人選，黨內呼聲極高的人選為新北市長侯友宜，但也有人屬意鴻海創辦人郭台銘。對此，前立委蔡正元11日在網路節目《張雅婷辣晚報》中分析，國民黨過往在總統大選當中的致命傷，就是在濁水溪以南縣市輸很多，但他提到因兩點原因，侯友宜民調是有史以來輸最少的，侯友宜比起郭台銘對抗民進黨可能候選人賴清德贏面比較大。

蔡正元表示，自己民調看了幾十年，國民黨曾經推過好幾組候選人，包括時任正副總統候選人連戰、宋楚瑜都有一個特色，同時也是國民黨很大的致命傷，每次民調看起來差不多，但在濁水溪以南的縣市，一輸就是20萬票，換句話說，就是北部贏的票都不夠南部輸，他提到，若國民黨在南部無法輸得少、北部不能多贏，那還是鏡花水月、白忙一場，如果問題不能解決，不如讓國民黨的立委多幾席還比較實際。

但蔡正元指出，侯友宜的民調是有史以來在濁水溪以南輸最少的，他認為，這可能跟個人特質有關，因為侯友宜在嘉義出生、又是警察出身，據他所知，「所有的警察都支持侯友宜」，侯友宜的民調在嘉義甚至很罕見的贏過賴清德，他強調，國民黨在嘉義縣往往輸得一蹋糊塗，只有侯友宜的民調贏。他總結，如果客觀來講，侯友宜比起郭台銘對抗賴清德贏面比較大。

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