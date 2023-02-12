悼星雲見詩偈「平安幸福照五洲」　朱立倫：會努力促進兩岸和平

記者吳世龍、郭玗潔／高雄報導

國民黨主席朱立倫12日與立委吳怡玎、市議員、前立委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩等多位民代，專程南下弔唁佛光山開山星雲大師。朱立倫說，自己非常感佩大師對佛教與社會的貢獻，會銘記大師「平安幸福照五洲」的願心，致力推動兩岸和平、社會安康幸福。

▲國民黨主席朱立倫南下弔唁佛光山開山星雲大師。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

朱立倫表示，今天是以最敬仰的心情前來向大師致上最高敬意，大師畢生將佛法真理弘揚人間、深植人心，使大眾受益良多，萬分感動。他表示，過去擔任桃園縣長、新北市長時，因出席佛光山活動，常有因緣聆聽大師教誨，大師的智慧開示，令他和許多人深受啟發、奉為圭臬，自己也將大師倡導的「三好、四給、五和」當成人生座右銘、時時刻刻身體力行。