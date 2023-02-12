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12歲男童慘遭虐死！骨瘦如柴「瘀傷佈滿全身」　繼母：我在管小孩

▲▼家暴,虐待兒童。（示意圖／CFP）

▲南韓一名12歲男童遭生父、繼母虐待致死。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓再度傳出一起震驚社會的虐童案，死者為一名年僅12歲的國小學童！仁川一名骨瘦如柴的男童在父母離異後，根據離婚協議被親生父親帶走撫養，然而自從生父與另名女子再婚後，他便長期以來慘遭親生父、繼母虐待，不僅被虐待得體無完膚、身體到處都是瘀傷，甚至還翹課3個多月。

根據《韓聯社》，南韓仁川廣域市南洞區的某公寓大樓本月7日發生虐童致死案件，年僅12歲的國小5年級男童遭到親生父親、繼母暴力毆打虐待致死，男童遺體上遍布擦傷和瘀傷，其中甚至還包括血瘀，而他的體重甚至只有30公斤上下，遠遠低於同齡男童的平均標準體重46公斤。

當初男童的生父、繼母接受警方調查時不願承認犯行，表示男童身上的瘀傷是他自己自殘才造成的。生父關押在論峴警察署、繼母則關押在彌鄒忽警察署，10日夫妻倆分別搭乘專車前往仁川地方法院接受審訊。

首先抵達法院的生父在接受《韓聯社》現場採訪記者提問時表示，「我並沒有打小孩，不過我曾看過我老婆（男童繼母）打小孩。至於為何不讓小孩去上課，那也是我老婆指使的」；至於男童繼母也被盤問相同問題，不過她並沒有回答。

至於夫妻倆先前接受警方偵訊時，曾不斷否認犯案，強調男童遺體上的瘀傷，是他生前自殘所造成的；不過在警方持續盤問下，兩人才改口承認，「因為小孩子不聽話，我們才打他的。我們的目的是教育小孩，根本不知道這算是虐待。」

另外，被害男童從去年11月24日至死前3個月，皆未曾到校上課，成為教育當局的集中管理對象。對此，男童生父夫妻倆表示，「是因為要準備讓他去菲律賓留學，所以才決定讓他『在家上課』。」

報導引述男童生母的說法指出，其實男童的親生父母曾於2011年3月結婚，只不過生父在婚姻期間不斷劈腿、甚至經常家暴，男童生母忍無可忍下決定訴請離婚，然而條件是交出男童的監護權。

男童的生父與另名女子結婚後，誕下2名女兒。

昨（11）日舉行男童的告別式，遺照裡的男童笑得非常開朗、手裡拿著生前最愛的恐龍玩具。男童生母見到這一幕便淚崩，她看著遠去的靈車喊道，「老天爺怎麼不帶著我走？」

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