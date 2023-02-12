中國軍艦今晨「侵入日本南部領海」　防衛省：向中方表達強烈關切

▲日本政府表示，中國軍艦12日入侵南部領海。圖為中國海軍東調級輔助綜合情報船。（示意圖，與本文無關／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

記者張寧倢／編譯

日本防衛省表示，今（12）日凌晨在鹿兒島縣的屋久島南方海域發現一艘中國海軍測量艦，侵入領海約1小時40分鐘後向西駛出，已透過外交途徑向中方表達「強烈關切」。日媒報導指出，近來中國軍艦相繼侵入附近領海，最近一次是在去年12月。

根據日本共同社報導，防衛省統合幕僚監部12日宣布，當天0時50分左右在屋久島南部領海以外的毗連區水域發現一艘中國海軍測量艦，朝偏北方向前進後，於凌晨2時30分左右從屋久島西南方侵入日本領海，並在清晨4時10分左右從口之島東北方向西駛出領海範圍。

防衛省表示，當時派出自衛隊的海上巡邏機與導彈艇實施警戒監視與情報收集，目前正在對解放軍測量艦的活動進行分析，並且已經透過外交途徑向中方表達「強烈關切」。

據讀賣新聞指出，自2004年11月日本政府首次公布中國艦艇侵入領海以來，這次已經是第10次類似事件。其中，以測量艦而言，是在2021年11月首度發現，2022年累計達5次，近期則是每隔1到2個月就會發生，入侵頻率頗高。據悉，測量艦主要負責調查潛艇航行時的海底地形，而海底地形調查不被視為《聯合國海洋法公約》中「無害通過」。