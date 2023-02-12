時力決策委員選舉開票　谷阿莫落選、宋國鼎第一高票

▲谷阿莫無緣擔任時力決策委員。（資料照／翻攝自YouTube／谷阿莫）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量第四屆決策委員選舉結果12日凌晨出爐，受到外界高度關注的百萬YouTuber谷阿莫（本名仲惟鼎）落選，無緣擠進15名正取及3名備取名單，而去年投入苗栗縣長選戰惜敗的宋國鼎拿下第一高票。時力選舉委員會將在今天上午11點正式公告票數及名單。

谷阿莫2月初宣布參選時代力量第四屆決策委員，還說如果沒有好的領導者，也不排除競爭黨主席大位，消息曝光後引發高度關注，同時也導致他擁有破千萬粉絲追蹤的微博、B站帳號遭禁言，更有不少中國大陸網友湧入質問「你是台獨嗎？」然而根據選舉結果，在總共28名決策委員候選人中，谷阿莫無緣擠進前15名「正取」名單，也沒有進入3名「備取」名單，爆冷出局。

時力今天凌晨開放黨員線上查詢選舉結果，根據網頁資訊，此次得票數排名依序為：宋國鼎（苗栗縣前縣議員）、吳韋達（彰化縣議員）、陳椒華（立法委員）、王婉諭（立法委員）、邱顯智（立法委員）、張衞航（副秘書長）、賴嘉倫（立法院黨團主任）、陳志明（台北市黨部主委）、周偉航、蔡惠婷（新竹市議員）、白卿芬（秘書長）、林彥甫（新竹市議員）、林易瑩（台南市前市議員）、湯茹婷、簡智翔（桃園市前市議員）；備取3名為陳慶元、高偉淇、王景弘。

至於外界關注的黨主席人選，根據時代力量黨章規定，黨主席的產生辦法，由決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。

▲宋國鼎在決策委員選舉中衝出第一高票。（資料照／宋國鼎提供）