終結抄襲亂象！陳椒華籲各黨一起建立學倫自律機制　重拾民主信心

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨為解決學倫問題，8日公布新制，候選人必須簽署「學位論文學術倫理聲明書」。對此，時代力量立委陳椒華9日表示予以肯定，且呼籲各黨一起建立學倫自律機制，讓人民重拾民主信心。

陳椒華表示，在2022大選期間，國內四大政黨之中的民進黨、國民黨與民眾黨，全部淪陷論文抄襲風波，當時，時代力量即召開「抄襲爭議連環爆，各黨應還給人民健康的選舉」記者會，對各政黨提出告戒，喊話民主韌性最重要的就是人民對民主體制的信心，把關好候選人的品質是政黨的基本責任，不要再讓荒謬的抄襲問題候選人，拖垮民主機制的運作。

陳椒華提到，而8日民進黨終於率先做出正確決定，自去年抄襲風波以來，歷經半年，終設立黨內學倫自律機制，對此她予以肯定，她同時也呼籲同樣有學倫問題的國民黨與民眾黨，負起政黨責任，盡速跟進建立黨內學倫自律機制。她表示，另一方面，時代力量始終堅持政黨自律，雖無涉入風波，但她也會在黨內盡速提出學倫自律機制，與各政黨一起維護學術自由與民主品質。

陳椒華最後強調，各黨除了建立學倫自律機制之外，還要更進一步合作修法，杜絕學位與權力交易，責成教育部檢討現有機制的不足，包括修正「專科以上學校學術倫理案件處理原則」等相關法規，針對指導教授及口試委員確立課責類型、限制指導上限、建立吹哨人免責制度等。她期盼在未來的選舉中，期望各黨都能把關好候選人的品質，一起維護學術自由，一起讓台灣人民對民主體制有信心。