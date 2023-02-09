立院明天協商開議日　柯建銘：發現金特別預算「最快4／11三讀」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘主張2月17日開議。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃10日將召集黨團協商開議日，由於開議日期攸關全民普發現金時程，引發高度關注。民進黨立院黨團總召柯建銘9日受訪說，民進黨團主張2月17日開議，力拚當日完成「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案三讀程序，如此一來，行政院最快可於2月23日把特別預算案送交立院審議，力拚4月11日三讀。

柯建銘今天晚間受訪說，由於「疫後特別條例」草案冷凍期須待2月18日才到期，算來算去，2月17日開議比較適合，假若循例於星期五開議，開議前2月15、16日可由委員會召委、院長分別召集黨團協商，討論該草案8條保留條文。他說明，目前行政院版、民眾黨團版、時代力量黨團版結構相似，國民黨團版則只有普發現金的規定，假若協商不成就表決，總統最快在特別條例三讀當日下午就能公告，並預計於2月21日依法邀請行政院長陳建仁進行施政報告及總質詢。

柯建銘推估時程說，若是順利，行政院會最快可於2月23日通過特別預算案後，送交立院審議，在228連假之後，3月3日邀請閣揆報告特別預算案及付委審查，依據審議《前瞻基礎建設特別條例》的時程來推估，委員會審查可能進行3至5天，若於3月9日完成審查，最快4月11日院會就能表決特別預算案。

對於普發現金時程，柯建銘強調，在特別預算案三讀後，行政部門準備好即可公布，重要的是要向人民說明清楚如何領、什麼時候能夠領得到，發的時候也不要出差錯，要趕快發。

此外，柯建銘提醒，在3月6日委員會審查特別預算案前要先選出召委，推估將在開議1周、2月底前選出8個常設委員會的召委，由於本會期國民黨立委少兩席（指辭職就任台北市副市長的前立委林奕華、轉戰南投縣長成功的許淑華），可望在民進黨9席、國民黨4席的委員會獲得「3搶2」的抽籤機會，就算籤運不好，藍綠在各委員會也會各保1席召委。