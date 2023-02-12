決戰2024！藍綠夾擊求生存　第三勢力拼立委席次最大化

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024立委選戰暗潮洶湧，而藍綠之外的第三勢力：時代力量、民眾黨、基進黨也陸續有人表態參選，要在藍綠夾擊態勢下殺出一條血路，時代力量不分區立委邱顯智、王婉諭都規劃轉戰區域立委、傳出民眾黨主席柯文哲也下令5位不分區立委、前立委蔡壁如投入區域選戰，至於基進黨部分，北市黨部主委吳欣岱評估投入內湖南港選區，挑戰現任立委高嘉瑜。

藍綠積極佈局2024選戰，各選區都有挑戰者跳出要拚初選，第三勢力部分，時代力量有三席不分區立委席次，時代力量立委王婉諭表示，確實有在規劃2024年投入區域立委選戰，目前著眼在雙北地區，但尚未確定，會針對較為熟悉的選區持續努力。邱顯智則指出，他不會迴避應有責任，將會投入2024新竹市立委選舉，也不排除參選黨主席。

民眾黨部分，傳出柯文哲下令5名不分區立委和前立委蔡壁如轉戰區域，民眾黨立委邱臣遠表示，身為不分區立委最大目標就是為民服務，不排除為黨征戰的任何可能，自己目前則負責雙北、花東及基隆選民服務。

邱臣遠指出，他平時都有在經營地方，除了基隆原本的服務處外，日前也跟北市議會黨團副主任吳怡萱成立中正萬華聯合服務處，未來也會跟議員黃瀞瑩開設士林北投聯合服務處，深耕地方。

而基進黨北市黨部主委吳欣岱日前證實在準備參選港湖立委，加上前台北副市長黃珊珊、國民黨議員李彥秀，普遍預期可能會威脅到現任立委高嘉瑜席次，引起政壇高度關注。

吳欣岱日前受訪時透露，自己確實在準備參選港湖區立委，而這次選舉她也在南港內湖建立許多連結，基進接下來一定會在台北生根，「我願意選，但之後黨會不會推我出來選，或是跟民進黨合作，還要溝通才能確定。」

吳欣岱表示，她去年競選台北市議員期間，從不避諱自身的統獨立場和對國民黨的批判，一直講「台獨」還是有1萬多個人投給自己，表示這群人對其主張是不反感的，也盼努力讓統獨議題的討論成為政治焦點。吳欣岱也計畫今年2月底之前在內湖南港設立服務處。

