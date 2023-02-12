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明「回到冬天」　轉雨急凍10℃↓

（圖／氣象局）

▲今日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

把握暖陽好天氣，將回到冬天！氣象專家吳德榮提醒，周一傍晚起鋒面抵達，強冷空氣接踵南下，北、東轉有雨，此波平地最低氣溫可降至10度以下。

中央氣象局今天（12日）清晨對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、連江縣發布「濃霧特報」，今日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至彰化、馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，中部以北其他地區能見度亦較低，請注意。

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氣象局說，今各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，夜晚清晨中部以北低溫約17、18度，其他地方約19至21度，白天北部及宜花高溫24到26度，中南部及東南部約27至29度，南部內陸地區可以來到30度以上，此外在桃竹苗沿海預估有低雲影響，高溫回升不明顯，約略在20至22度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新各國模式模擬顯示，周一傍晚起鋒面抵達，強冷空氣接踵南下，北、東轉有雨，氣溫驟降；周二中部以北有局部雨，各地氣溫續降，北台愈晚愈濕冷；周三、周四北台冷、中南部早晚冷；周三大台北、東半部仍有局部短暫雨；周四轉乾、西半部晴時多雲，東半部多雲、偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，此波強冷空氣台北測站約可降至13度左右，以達到大陸冷氣團的機率為最高，不過，平地最低氣溫仍可降至10度以下，氣溫變化很大，應注意保暖；周五白天起至周六冷空氣減弱，氣溫逐日回升，周五各地晴朗穩定，周六西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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