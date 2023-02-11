一圖看降雨4變化！情人節低溫+雨彈夾擊　「2／3台灣壟罩雨區」

▲下周二情人節雨區擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天和下周一上午(2/12~2/13)各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有雨；下周一下半天鋒面報到，雨區擴大為北部、東半部，下周二(2/14)雨區擴大，3分之2台灣壟罩雨區；不過下周二又有冷氣團強襲，下周三到下周四低溫範圍廣，最低溫可下探10度左右，下周五(2/17)才能回溫，2/20那一周又有冷空氣接力。

未來一周降雨將出現4階段變化，中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天(2/11)到下周一(2/13)上午，各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島有零星短暫雨，下周一(2/13)下午開始，鋒面通過，水氣增多，北部、東半部轉局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

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陳伊秀指出，下周二情人節到下周四(2/14~2/16)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，且有水氣，下周二(2/14)北部、東半部有降雨外，中部山區也有局部降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

下周三(2/15)降雨範圍跟下周二(2/14)差不多，但有較為趨緩。下周四(2/16)雨區只剩下東半部、大台北有局部短暫降雨，其他多雲到晴；下周五(2/17)冷氣團減弱，下周五、六(2/17~2/18)各地多雲到晴，僅東半部、大台北有局部短暫雨。

溫度部分，這幾天早晚各地低溫，中部以北約17到18度，其他地區19到21度，高溫明天(2/12)跟今天(2/11)差不多，會比今天更溫暖，北部、宜花約24到26度，中南部、台東約27到29度，南台灣局部可到30度或以上。

陳伊秀指出，下周一(2/13)白天跟明天周日(2/12)差不多，下周一下半天強冷空氣南下，從下周二影響到下周四(2/14~2/16)，這段時間中部以北、東北部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；低溫方面，台南以北、宜蘭低溫將到11到13度，其他地區14到15度，空曠地區會再低1到2度，最低溫下探接近10度左右。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

下周二到下周四(2/14~2/16)清晨最冷，陳伊秀表示，北台灣下周二(2/14)晚上跟下周三(2/15)晚上最低溫持平，中部跟南部下周三(2/15)晚上到下周四(2/16)清晨低溫範圍比較廣，空曠地區最低可到10度左右，包括台南以北空曠地區、竹苗地區。下周五(2/17)清晨開始回溫，北台灣將回到13到15度，低溫涼冷，高溫回升較明顯，高溫可超過20度。

2/20(周一)到2/21(周二)又有東北季風增強，將再有一波冷空氣南下，不過強度較弱，由於後期預測有不確定性，仍待後續觀察。