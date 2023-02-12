明大變轉雨　「狂掉10℃」最凍時間曝

▲將迎來大降溫。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

周一下半天大變天！天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天（12日）提醒，這波冷氣團在周一晚間帶來降溫，預估周二白天就會明顯轉冷，北部與前一天溫差會達到10度左右；最低溫時間預估在周二晚間到周四清晨，北部郊區10度。

歐宗學表示，今天是明顯的南風環境，台灣附近水氣不多，各地降雨都不太明顯，只有東半部地區有零星降雨機會；周一上半天以前仍然是類似的穩定偏暖天氣，下午至傍晚將開始有顯著天氣變化出現，微弱鋒面通過後冷氣團或強烈冷氣團南下，帶來強勁的偏北至東北風環境，迎風面北部、東半部陸續轉為陰雨天氣。

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歐宗學指出，周二則有華南水氣東移，中南部雲量也會增多轉多雲局部陰天，山區附近可能有局部短暫雨；到了周三以後水氣才會逐漸減少，但北部、東半部仍有局部短暫雨機會，中南部則是陸續恢復多雲到晴，類似的迎風面雲多有短暫雨天氣將持續到周四。

▼周一下半天變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）



歐宗學說，而這波冷氣團南下在周一晚間才會開始帶來降溫，預估周二白天就會明顯轉冷，北部高溫只有約15-16度，與前一天的溫差會達到10度左右，其他地區也會有4-6度的降幅。

歐宗學提醒，而最低溫時間預估在周二晚間到周四清晨，北部市區約12度，郊區10度，中部11-13度，南部、花東14-16度；冷空氣影響期間水氣不算多，中高層的冷空氣強度也不太夠，高海拔山區降雪機會不高，可能僅有部分路段有結冰的機會。

歐宗學提到，這波冷空氣雖然並不是非常極端的低溫，但相較最近這幾天會有非常大的溫差，提醒大家不要輕忽，仍要做好禦寒準備；周五冷空氣明顯減弱，屆時各地的水氣不多，預估大多數地區都是晴到多雲天氣，氣溫也會逐漸回暖。