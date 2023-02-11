快訊／地牛翻身！19:35東部海域規模5.1地震　最大震度4級

▲19:35東部海域規模5.1地震。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
中央氣象局地震測報中心公布，今晚上7時35分發生芮氏規模5.1地震，震央在台灣東部海域，深度32公里，各地最大震度為台東4級、花蓮3級、彰化3級、南投2級、雲林2級、嘉義2級、台中2級、高雄1級、宜蘭1級、台南1級、屏東1級、苗栗1級、新竹1級、台北或新北1級。
【 第009號 顯著有感地震 地震報告 】
發震時間：112年02月11日19時35分48秒
震央位置：北緯23.38° 東經121.66°
震源深度：31.8公里
芮氏規模：5.1
相對位置：花蓮縣政府南方 67.5 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱、成功
3級：東河
2級：海端、池上、利稻
1級：鹿野、綠島、卑南、臺東市、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：玉里、紅葉、磯崎、光復、富里、水璉、西林、鹽寮
2級：花蓮市、銅門、太魯閣、西寶
1級：秀林、和平
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市
2級：員林
1級：大城、二林
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山、奧萬大、合歡山
1級：信義鄉、日月潭、埔里、國姓、竹山、名間、南投市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑
1級：斗六市、土庫、水林、四湖、麥寮
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路、民雄、義竹
1級：阿里山、大埔、太保市
● 台中市地區最大震度2級
2級：霧峰、大甲、梧棲
1級：梨山、德基、烏石坑、臺中市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、甲仙、旗山、楠梓
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：澳花、南澳、武塔、南山、冬山、牛鬥、頭城
● 台南市地區最大震度1級
1級：楠西、東山、善化、七股、新化
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：九如
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、三義、竹南
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：竹東、關西
● 新北市地區最大震度1級
1級：新店、新北市、五分山
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