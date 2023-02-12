桃園青年局補助大專青年辦營隊　15場次逾700名學童受惠

▲學童透過闖關遊戲體驗日本射箭文化。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局補助中原大學基層文化服務團，於觀音區新坡國小辦理為期3天的「Pokémonn各國文化探索」體驗營。副市長蘇俊賓11日出席活動表示，青年志工的參與可以讓營隊活動更加多元、創意，期望未來能有更多大專院校生舉辦這樣有意義的營隊活動，豐富學童的寒假生活。

▲副市長蘇俊賓頒發闖關遊戲競賽獎品。（圖／青年局提供）

中原大學基層文化服務團共有10人參與，服務40名學童，活動總召蕭芯伃同學表示，國小教育因受限於教學資源、經費、場地、人力等因素，多以影視作品賞析作為教案，難讓學童透過體驗學習的方式認識他國文化特色，加上前陣子受疫情風暴影響較難出國旅遊，於是想到設計營隊活動。

▲蘇副市長與學童進行射箭pk賽。（圖／青年局提供）

由假想搭飛機開始，帶領學童認識世界地理位置，到進入北美洲(美國)、亞洲(日本、韓國)、歐洲(土耳其、比利時)等，體驗各國飲食文化、傳統服飾、貨幣兌換等，期望透過為期3天的文化體驗營，讓學童不用出國也能了解各國文化特色與風土民情，增加多元學習的機會。

青年局局長侯佳齡表示：青年局在寒假期間補助各大專院社團、校友會以及各系所系學會等計15場次返鄉服務行動，共計約300多名大專院校青年志工參與，逾700名國小學童受惠，透過青年志工的投入，為營隊活動注入一股新活泉，不僅提供國小學童趣味的營隊體驗，同時培養青年學子走出校園，實際走入社會，貢獻青年的活力與熱情，回饋社會並實踐服務社會的理想。