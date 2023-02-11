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社會 社會焦點 保障人權

桃園2男「輪流猛搖夾娃娃機」撞落11碗泡麵　法官1原因判無罪

▲▼娃娃機,夾娃娃,娃娃機台,娃娃機店。（示意圖，非當事店、人／記者徐愷昕攝）

▲夾娃娃機店。（示意圖，非當事店、人／記者徐愷昕攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市兩名陳姓、蘇姓男子與一名女性友人在中壢某夾娃娃機店游玩，兩名男子過程中搖晃機台，導致裡面11碗泡麵摔落至洞口被拿出。機台老闆透過監視器發現後，立刻傳訊警告並報警提告竊盜。桃園地院認為，陳男及蘇男利用遊戲漏洞獲取商品，與竊盜不符，因此判無罪，全案可上訴。

判決書指出，陳男、蘇男及張女等3人1月3日凌晨4時16分許，到中壢某夾娃娃機店游玩，陳、蘇兩人先後投幣，並輪流徒手搖晃機台，讓機台內價值500元的11碗泡麵掉落至洞口。

機台老闆指控，她透過監視器查看後立刻到Line群出言阻止，「你們這群人不能好好夾嗎？一定要搖晃機台嗎？會不會太誇張？」事後，陳男則回，「投有400，我拿8碗用差不多市價跟你買，其他都放台子上！請您找時間處理」、「我懂，所以你意思是？全還你？我們有投的你要吐出來？」

機台老闆表示，陳、蘇等人投幣的遊戲間結束，沒有夾到商品就搖晃機台，離開前有看到她的訊息，說把泡麵放在機台上，僅拿一部分離開，「保證夾取是190元，如果只需要1碗泡麵，不需要撞出這麼多碗，就算到保夾金額，也只能夾出1碗，但他們撞出10幾碗」。

法院勘驗店內監視器畫面發現，監視器雖有拍到陳男、蘇男等人搖晃機台，但未拍攝到3人將泡麵帶走，假設3人真有結夥竊盜之犯意，應該會全部帶走，而非提議後留下泡麵。

桃園地院指出，選物販賣機（夾娃娃機）本質上是以機器代替人力販售物品的方式，是只要投幣就可供人把玩娛樂的方式，因此消費者投入多少金錢可以順利夾取、機台內物品的擺放位置方式、把玩者經驗技巧等都有關聯。

桃園地院表示，陳男、蘇男等人確實有連續投幣遊玩，也有在夾取商品時碰撞機台的舉動，但與一般未投幣、徒手竊取機台商品的竊盜行為有差異，只能認定陳、蘇兩人利用選物販賣機的遊戲規則漏洞取巧獲得物品，有違反選物販賣機的遊戲規則，但不足以判定為竊盜犯行，因此判陳、蘇無罪，全案可上訴。

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