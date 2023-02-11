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社會 社會焦點 保障人權

原民少年遭槍殺！警辱「就是要錢」拒說案發地　家屬30天後終招魂

記者黃宥寧、劉人豪／桃園報導

桃園大溪區16歲原住民少年1月初中彈身亡，其母致電詢問承辦的圳頂派出所死因及兇嫌動機，卻換來種族歧視言論，引起熱議後，桃園市政府警察局將曾姓所長調整至非主管職務，並承諾家屬會全力偵辦。今(11日)家屬也在案發現場舉行招魂儀式，第3筊才允筊。

▲▼遭槍殺少年家屬今天舉行招魂儀式。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲遭槍殺少年，家屬今天舉行招魂儀式。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼遭槍殺少年家屬今天舉行招魂儀式。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲家屬在案發現場舉行招魂儀式，第3筊才允筊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

桃園大溪區1月初發生一起死亡槍擊案，遭殺害的16歲少年母親，因為想知道愛子死因及兇嫌動機，因此致電詢問承辦的圳頂派出所，卻遭曾姓所長羞辱「原住民就是要錢」，家屬發文痛斥「難道身為原住民就要受污辱嗎？」

家屬今前往案發現場進行招魂儀式，家屬在法師引領下舉著旗幡，並以黑傘遮住牌位，法師誦經後進行擲筊，擲到第3筊才允筊。家屬控訴，警方一開始根本不講案發地點，說是偵查不公開，新聞曝光後昨天(10日)才告知，家屬才趕緊進行招魂儀式。

▲▼ 桃園槍擊 。（圖／家屬提供）

▲桃園市大溪區16歲原住民少年慘遭槍殺當場死亡。（圖／家屬提供）

事件被《ETtoday新聞雲》披露後，桃園市政府警察局8日發布新聞稿表示，局長非常重視此案，立刻指示督察室成立專案小組調查，初查本案刑案（槍殺案）已於案發後2日偵破，絕對沒有消極偵辦的情況。家屬指控歧視言論部分，由於雙方說詞出入甚大，因此先將所長調整至分局內勤非主管職務，後續將深入調查，如查證屬實將予以重懲。

▲▼ 桃園槍擊 。（圖／家屬提供）

▲家屬難過表示，已經落網的兇嫌就在照片裡與死者少年合照。（圖／家屬提供）

桃園地檢署指出，1月13日報驗，經分局查得犯嫌，由外勤檢察官認犯嫌重大向法院聲押獲准，後續仍依法積極偵辦；另疑有少年犯部分，則由警方移請少年法院處理。

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