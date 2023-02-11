嫌孩童打球太吵…竟持防狼噴霧劑噴灑　女情緒失控下場曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某社區昨（10）日近午時發生社區余姓女子，因不滿中庭小孩打球過於吵雜，勸阻無效後竟持防狼噴霧器向孩童噴灑，造成孩童眼睛與呼吸道有強烈刺激感，家長獲悉趕警報警處理，桃園警方到場後，余女才自覺鑄下大錯，員警則將余女帶回派出所偵訊，家長則對其提出傷害告訴，警方依照「兒童少年保護」已向主管機關通報。

▲桃園市桃園區某社區昨天中午發生余姓女子持防狼噴霧器向中庭打球小孩噴灑，造成孩童不適。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區某社區昨天中午發生余姓女子持防狼噴霧器向中庭打球小孩噴灑，住戶向警方指控是余女所為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天上午11時55分許，桃園警分局埔子派出所接獲民眾報案指稱，大興西路二段某社區中庭發生女住戶以防狼噴霧器攻擊兒童案件，員警據報後立即趕往處理。

據受害住戶指稱，社區29歲余姓女子長期對於社區孩童在中庭區域嬉戲有意見，因吵雜聲音過大讓她感覺不舒服，雖向社區管委會反映但無顯著改善，昨天上午又聽到孩童打球聲響，自行出門勸導無效後，竟情緒失控拿出外套口袋裡的防狼噴霧器向四處噴灑，欲將2男3女共5名孩童驅離，結果卻造成孩童眼睛、呼吸道出現強烈刺痛感，當場嚇哭。

▲桃園市桃園區某社區昨天中午發生余姓女子持防狼噴霧器向中庭打球小孩噴灑，員警將余女帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

家長獲悉後趕到中庭詢問，面對社區住戶指責，余女驚覺情緒過激鑄下大錯，員警到場處理後為避免社區住戶發生衝突，除告知孩童家長相關權益，並將余女帶返派出所，隨後派出所受理家長們提出傷害告訴，員警並依規定向權責機完成「兒童少年保護」通報。