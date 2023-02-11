小孩蹦跳+深夜做蔥肉餅！母女檔嫌吵怒提告　樓上2層急搬走

▲一對母女檔提告樓上2戶住戶放任孩子跑跳，深夜用洗衣機、機器做蔥肉餅，讓她們精神崩潰，求償共80萬。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／桃園報導

藝人隋棠夫婦與樓下鄰居爆發噪音糾紛後，風波延燒數日，雙方針鋒相對，事實上類似事件不斷在各地上演，桃園一對母女檔受不了樓上住戶放任小孩跑跳搥牆，甚至大半夜還用洗衣機、用攪麵機做蔥肉餅，害得她們精神耗弱、需要看醫生，憤而提告樓上2戶鄰居需將刨除的地板補回原來厚度、拆除增建陽台，並要求共80萬精神賠償。

這起案件發生在桃園，該母女住在一處社區大樓12樓，她們提告主張，正樓上13樓的住戶入住後無端將地板剷除、使地板變薄許多，還常用力踩踏、放東西，在半夜用洗衣機造成聲音與震動，害得母親耳鳴甚至引起血栓。

母女倆不僅對13樓提告，也指控14樓賣蔥肉餅的住戶，放任未成年子女整天在屋內奔跑跳躍，常常聽到小孩狂奔敲打牆壁、搬動桌子的聲音，蔥肉餅夫婦還在夜間啟動攪麵機桿麵、拍打麵糰，使機器發出低頻噪音，導致母女倆受到嚴重侵擾，並指出這2戶都在他們的後陽台違法裝設鋁窗，加劇了聲響與震動。

母女檔向法官表示13樓應將地板修補回原來厚度、並賠償她們2人各20萬元；14樓應賠償她們2人各20萬元，且2戶都要將後陽台拆除回復原樣。

13樓住戶喊冤駁斥，雖然有在家中鋪木質地板，但根本沒必要也沒有將地板刨除，也難認母女檔所謂的聲音是從別戶傳導而成，孩子也都在晚上8點就回房睡覺，更不會在半夜用洗衣機；14樓夫婦也反駁，沒有在半夜使用過機器做麵糰，家中狗狗幾乎不會吠叫，也從沒有其他住戶投訴或抗議，2家皆認為母女檔的請求與他們無關。

法官認為，母女檔應就2戶鄰居製造噪音超越一般人能容忍的程度舉證，而環保局前往勘查時，並未發現有明確噪音或聲響，也難以認定噪音發出之處，而在審理期間，13、14樓住戶皆已搬離，相關機器也已不在，無法再勘驗原先可能造成聲響的情形，因此母女檔再請求賠償已無理由，予以駁回，全案還可上訴。