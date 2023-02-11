拚600萬國際客！台灣燈會推賞燈禮　符合1資格「贈水果券、提燈」

▲2023台灣燈會在台北登場，觀光局加強力道吸引國際旅客來台。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

各國國境開放搶觀光客，台灣金(2023)年目標衝刺600萬國際旅客來台，為加速復甦力道，觀光局在台灣燈會活動期間(2月19日前)推出賞燈好禮，只要僑胞持已認證之i僑卡數位憑證，每天晚間6點至9點至觀光局台灣燈會現場攤位，即可兌換小提燈、水果券及機捷券1份。

交通部觀光局表示，各國陸續解除國境封鎖措施之際，觀光局推廣優質旅遊行程、生態、文化、自行車、鐵道等多元主題旅遊，逐步恢復航空航線，提供多元主題旅遊體驗，並透過與僑務委員會跨機關共同合作，藉由海外僑台商、僑胞具有在地化及國際化的優勢，並可擔任台灣觀光「引路人」及「合作夥伴」角色。

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觀光局指出，透過台商企業員工進行獎勵旅遊、推廣僑校學生修學旅行、外籍僑胞來台旅遊等，及加強駐外據點合作等面向，盼吸引更多華亞裔人士來台觀光，振興疫後經濟，拓展台灣能見度。

▲2023台灣燈會在台北登場，觀光局加強力道吸引國際旅客來台。（圖／觀光局）

此外，為衝刺2023年國際旅客來台旅遊600萬人次的目標，同時為加速復甦力道，觀光局強力推動國際觀光客來台計畫，觀光局表示，配合台灣最具盛名的節慶活動之一台灣燈會，整合僑務委員會資源，規劃具誘因之行銷優惠措施，透過多元通路宣傳與推動，鼓勵僑胞回台賞燈。

觀光局也推出賞燈好禮，觀光局表示，僑胞持已認證之i僑卡數位憑證於燈會期間(112年2月5日至19日)晚間6點至9點至觀光局台灣燈會現場攤位，即可兌換小提燈、水果券及機捷券1份，前500名兌換者，加贈兔年總統府1元福袋，歡迎歸國僑胞賞燈並回味旅行台灣的美好。

▼2023台灣燈會在台北登場，觀光局加強力道吸引國際旅客來台。（圖／觀光局）