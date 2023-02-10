台灣燈會驚見兔子舉槍跪地「殺紅眼」！網看傻：武德旺盛

▲兔子持槍跪地的造型花燈，掀起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



實習記者林郁婷／綜合報導

今年的台灣燈會在台北舉行，由於是兔年，因此有許多和兔子相關的花燈展覽。就有網友發現，其中有一個作品是來自法務部矯正署台北監獄的「超人兔」，只見原本應該是溫和可愛的小白兔，卻被做成兇猛造型，還手持一把槍單膝下跪，讓網友笑翻直呼「兔子也很派」。

一名網友日前在「路上觀察學院」發文分享花燈照片，只見一隻全身白毛的兔子，擁有2隻長長的耳朵，和一個粉紅色圓鼻子，但是視線再往下，它單膝下跪，手裡舉著一把長槍，做出準備攻擊的樣子，在一眾可愛的兔子裡，顯得特別兇狠。原PO也幽默表示，「網傳這隻兔子來自台中，手持M4 Carbine」，之後又更正為「應該是手持M16-A，來自台北的兔子」。

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▲作品名叫超人兔。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



其實這個作品名字為「超人兔」，是法務部矯正署台北監獄的競賽燈，由5名受刑人共同製作完成，設計理念是為了感謝軍人守護台灣，加上考慮到是兔年，所以創作一隻超人兔，以表達對國軍的感恩。

多數網友認為有創意大讚厲害，「台灣守護神兔兔，有創意」、「我喜歡這隻帥兔子，守護台灣很棒啊」、「昨天怎麼沒看到這個！！兒子應該會覺得超帥！」

不過兔子凶狠的外型還是一些網友毒舌留言，「武德旺盛」、「監獄兔」、「不得不說，紅的是那支槍，厲害的是那雙眼神，自帶殺氣」、「殺紅眼的兔子」。

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