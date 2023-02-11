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哈日族必看！台灣燈會「國際燈區」日本各縣燈飾亮點一次看

▲▼台灣燈會國際友誼燈區。（圖／觀光局）

▲觀光局再次邀請與臺灣友好的日本各地方縣市政府及旅遊相關集團等10個國際單位參與燈會，並派員前來進行實體交流。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2023台灣燈會在台北，四大展區及台北十二行政燈區燈飾作品佈滿高樓大廈與巷弄間，另邀請到日本各地方政府參與，喜愛旅日的國人可以搶先賞燈過過癮，包括日本高知縣「桂濱」、茨城縣「常陸海濱公園」、香川縣「讚岐烏龍麵」等特色或景點都融入燈飾中。

交通部觀光局於國父紀念館園區及市府前廣場打造「中央展區」，「2023年台灣燈會」主燈「玉兔壯彩」造型回到值年生肖玉兔為主題，搭配「台灣臻美燈區」、「生肖叢林燈區」、「科技創新燈區」、「國際友誼燈區」、「歡樂派對燈區」及「湖光悠遊燈區」六大燈區。

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▲▼台灣燈會國際友誼燈區。（圖／觀光局）

▲▼台灣燈會國際友誼燈區展出多國燈飾作品。（圖／觀光局）

▲▼台灣燈會國際友誼燈區。（圖／觀光局）

其中「國際友誼燈區」邀請日本各地方縣市政府及旅遊相關集團等10個國際單位參與。日本高知縣以著名勾勒月牙形海灣景點勝地「桂濱」為題，亦為知名賞月勝地，以遠眺大海的龍馬銅像搭配高知名產「鰹魚」及「土佐酒」意象展出。

茨城縣以人氣景點「常陸海濱公園」、知名能量景點「大洗磯前神社」及日本國際單車道「筑波霞浦林單車道」等配合「笠間杜鵑花節、菊花節」意象呈現。

島根縣以吉祥物島根貓為主角，主打日本所有神明定期聚集島根縣而被稱為「結緣之地」及因各式效能的溫泉擁有「美肌縣」之稱的形象展示。

香川縣以聞名全世界的「讚岐烏龍麵」、傳統工藝品「丸龜團扇」，以及最受歡迎的觀光景點「金刀比羅宮」、小豆島橄欖公園「希臘風車」，再搭配「Meon」渡輪與「瀨戶大橋」等花燈登場。

青森縣則以有名夏季祭典的睡魔祭結合燈籠和紙再利用環保概念，特別運用黑石睡魔・五所川原立佞武多(睡魔)所剪下的和紙來製作「面具」，展現傳統睡魔色彩。

▲▼台灣燈會國際友誼燈區。（圖／觀光局）

▲▼各參展單位重視「台灣燈會」為國際級重要活動均熱情來臺參展，並使出渾身解數將特色傳統融入燈藝作品，走訪一趟國際友誼燈區就彷如置身異國的燈光饗宴。（圖／觀光局）

▲▼台灣燈會國際友誼燈區。（圖／觀光局）

佐賀縣以主題「佐賀縣的春天」歡迎臺灣民眾利用台北-佐賀航班參訪著名觀櫻地「馬場山櫻」，「小城公園的櫻花」，親身感受佐賀的春天，周邊也會開滿油菜花，形成櫻花色和黃色的美麗交響曲。

名古屋市以最知名觀光勝地「名古屋城」、名古屋電視塔和綠洲21等不可錯過的拍照景點，搭配道地特色美食呈現讓人充滿期待與開心滿載的觀光都市。北海道以璀璨動人的札幌夜景為背景，搭配年度最具有代表性的「札幌雪祭」活動及市郊知名定山溪溫泉和可愛吉祥物—河童邀請臺灣民眾前往。

除了上述花燈外，臺北市政府也邀請來自不同國家或城市展出精彩的作品，包含日本松山市、弘前市、宮城縣、函館市、笠間市、福島縣、秋田縣、高岡市、郡上市，以及韓國大邱、印尼、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、關島、聖露西亞等展燈。

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