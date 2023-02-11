女友跟夜店男％了！他氣瘋啃脖硬上「淨化」　男炸綠光還慘賠錢

▲花花與夜店認識的男子上床，男友知道後暴怒稱「做愛為什麼不找我」硬上花花2次，還將她弄得全身傷，撕破臉鬧上法院（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名女子花花（化名）到夜店喝酒玩樂，卻跟剛認識的男人在外過夜上床，花花男友得知後，盛怒之下將她全身脫光限制行動，對她啃咬頸部、拉扯頭髮狠罵「妳是不是很賤」，硬上2次得逞，並恐嚇「之後交新男友也要隨傳隨到」，否則就散佈她的裸照。台中地院審理後，依強制性交罪處男友有期徒刑2年，緩刑3年。

判決指出，花花2021年4月22日晚間到夜店喝酒狂歡，過程中認識了一名男子，並在外面過夜發生性行為，花花男友發現女友徹夜未歸、打聽之下發現女友竟做對不起他的事，他一早等女友返回台中租屋處後，氣得直衝住處找人質問，對花花說「你想要做愛可以找我，為什麼找別人，如果你要可以跟我啊」。

男友說完就不顧花花抵抗，將她全身脫光，強壓並啃咬其頸部、拉扯她頭髮，賞她巴掌稱「妳是不是很賤」、「如果再往前動（掙扎）就要弄更久」，逼花花口交、性侵得逞，完事後10分鐘仍覺得怒氣未消，又硬上一次，再對她說「妳以後交了新男友，我找妳出來，妳就要出來，不然我就把之前拍的裸照跟性愛影片放到網路上」，花花被打得頭、臉、胸部全都是傷，直到下午終於能至醫院驗傷，社工見傷勢不單純，通報警方才曝光整件案情。

男友遭逮後，對犯行坦承不諱，法官認為，男友與花花是情侶關係，因發現前一日晚間女友與不詳之人在外過夜、還發生性行為，才衝動失去理智犯案，審酌他已與花花以25萬元達成調解，也全然認錯，依強制性交罪，判他有期徒刑2年，緩刑3年，受法治教育3場次，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。