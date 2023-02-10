獨／和12歲女童第1堂鋼琴課就被控非禮　男家教喊冤結局慘了

▲12歲女童指控鋼琴男家教對她非禮，碰觸她「靠近上廁所」的部位。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市1名謝姓男子2021年擔任12歲國小女童的鋼琴家教，才上完第1堂課，就被控涉嫌利用獨處機會，跨坐女童後方強摸胸部，謝男喊冤強調絕無此事，堅稱僅調整女童彈琴的手臂姿勢，女童卻跟他聊動漫滑手機，他還勸女童要專心，自認挨告很受傷，謝男的律師主張女童的指述無憑無據、質疑女童編造故事逃避考試壓力，檢方仍起訴謝男涉犯加重強制猥褻罪嫌，台北地院審結採信女童指述，判謝男3年4月徒刑，可上訴。

女童在父母陪同下提告指稱，本案發生於前年(2021年)4月25日，她換掉先前陪練的鋼琴家教，經老師介紹謝男接手，當天彼此是第1次上課，傍晚4點多她在外結束小提琴的課回家，就在獨棟透天厝的琴房單獨接受謝男指導，課程內容只是預定練些很基本的東西，她把要考試的指定曲跟自選曲彈給謝男聽，謝男視狀況提點或親彈示範。

女童說，通常每次上課1個多小時就是一路練到底，除非中間她想上廁所或喝水才會暫停，當天她短暫喝水休息後回座，謝男突然移到同1張長方形鋼琴椅跨坐她後面，說老師彈一遍、要她跟著彈一遍，這樣彈了10幾分鐘後，她就感覺謝男雙手不時游移她胸前輕碰，後來更把手伸進她穿的短袖帽T內摸她胸部。

▲鋼琴男家教被控涉故意在鋼琴椅上跨坐女童後面，假裝示範彈琴卻碰觸女童胸部。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女童表示，學校有教身體哪些部位不能隨便讓人碰，謝男事先沒說要教演奏時肢體搭配旋律的「律動」，就算教「律動」也不用肢體接觸，先前的家教若要親彈示範，會請她起身借過才就座彈一次給她看，從不會跨坐同1張鋼琴椅「整個把我包住」。

女童訴苦很不喜歡被摸的感覺，但謝男之後又碰觸她大腿內側「靠近我上廁所的地方」，還用雙手遮她眼睛，她被嚇到很緊張、不敢反抗，因為在琴房彈琴或講話，門外與樓下的家人是聽不見的，她等謝男下課離開，才哭著跟媽媽與下1堂課的女家教吐露實情。

女童母親表示，當天下課她開車送謝男去搭捷運，請謝男再來陪練，回家女兒才掉淚跟她說遭謝男輕薄，她很生氣，雖無監視畫面為證，她和當天下1堂課女家教仍安撫女兒鼓勵提告，以免心裡留下陰影，她並婉拒謝男繼續陪練，幸好女兒個性開朗，沒因此做心理輔導，但已把家教都換成女老師，女兒和男生會保持距離。

▲鋼琴男家教否認輕薄，堅稱僅調整女童彈琴的手臂姿勢跟律動。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

女童母親另質疑謝男故意把雨傘留在她車上，事後來電詢問想試探她反應。當天在場的女家教證稱，教女童很多年，那天看到女童跟謝男說再見顯露害怕模樣，她覺得奇怪，後來聽女童哭著說出遭遇，她覺得女童非常真性情、從不說謊，也沒跟其他家教發生不愉快，她相信女童。

謝男到案喊冤，表示當天僅調整女童彈琴時的手臂姿勢跟律動，但女童心不在焉、不太想練，一直跟他聊動漫、滑手機給他看照片還跟他要IG帳號，他勸女童要專心，還建議可用手機錄影練習過程事後複習。謝男強調自己對小孩沒興趣、絕沒非禮，不然家教圈子很小、藏不住祕密，他日後想當正式老師，本件挨告對他身心造成很大傷害。

不過檢方偵辦認為，雙方第1次見面，女童不太可能獨處1小時就對謝男產生情愫，女童部分描述雖有錯亂，但始終清楚說明遭碰觸的隱私部位及驚嚇、僵住的反應，而體重60幾公斤的謝男身材纖瘦，和僅有30多公斤的纖細女童同時跨坐鋼琴椅並非辦不到，加上雙方無冤無仇，女童顯無動機誣賴謝男。

謝男的律師辯護主張本案無憑無據，女童當天曾離開琴房去上廁所，卻沒立刻求助家人，可見說詞有疑，不排除女童編故事想逃避考試壓力，事情鬧大才哭泣掩飾。但檢方認為女童若不喜歡謝男，告訴媽媽換人就好，不必瞎掰，仍起訴謝男涉犯對未滿14歲少女加重強制猥褻罪嫌，法定刑為3年以上10年以下徒刑，法官審結採信女童指述，判謝男3年4月徒刑，可上訴。