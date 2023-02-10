　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／和12歲女童第1堂鋼琴課就被控非禮　男家教喊冤結局慘了

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲12歲女童指控鋼琴男家教對她非禮，碰觸她「靠近上廁所」的部位。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市1名謝姓男子2021年擔任12歲國小女童的鋼琴家教，才上完第1堂課，就被控涉嫌利用獨處機會，跨坐女童後方強摸胸部，謝男喊冤強調絕無此事，堅稱僅調整女童彈琴的手臂姿勢，女童卻跟他聊動漫滑手機，他還勸女童要專心，自認挨告很受傷，謝男的律師主張女童的指述無憑無據、質疑女童編造故事逃避考試壓力，檢方仍起訴謝男涉犯加重強制猥褻罪嫌，台北地院審結採信女童指述，判謝男3年4月徒刑，可上訴。

女童在父母陪同下提告指稱，本案發生於前年(2021年)4月25日，她換掉先前陪練的鋼琴家教，經老師介紹謝男接手，當天彼此是第1次上課，傍晚4點多她在外結束小提琴的課回家，就在獨棟透天厝的琴房單獨接受謝男指導，課程內容只是預定練些很基本的東西，她把要考試的指定曲跟自選曲彈給謝男聽，謝男視狀況提點或親彈示範。

女童說，通常每次上課1個多小時就是一路練到底，除非中間她想上廁所或喝水才會暫停，當天她短暫喝水休息後回座，謝男突然移到同1張長方形鋼琴椅跨坐她後面，說老師彈一遍、要她跟著彈一遍，這樣彈了10幾分鐘後，她就感覺謝男雙手不時游移她胸前輕碰，後來更把手伸進她穿的短袖帽T內摸她胸部。

▲彈鋼琴,鋼琴,手。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鋼琴男家教被控涉故意在鋼琴椅上跨坐女童後面，假裝示範彈琴卻碰觸女童胸部。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女童表示，學校有教身體哪些部位不能隨便讓人碰，謝男事先沒說要教演奏時肢體搭配旋律的「律動」，就算教「律動」也不用肢體接觸，先前的家教若要親彈示範，會請她起身借過才就座彈一次給她看，從不會跨坐同1張鋼琴椅「整個把我包住」。

女童訴苦很不喜歡被摸的感覺，但謝男之後又碰觸她大腿內側「靠近我上廁所的地方」，還用雙手遮她眼睛，她被嚇到很緊張、不敢反抗，因為在琴房彈琴或講話，門外與樓下的家人是聽不見的，她等謝男下課離開，才哭著跟媽媽與下1堂課的女家教吐露實情。

女童母親表示，當天下課她開車送謝男去搭捷運，請謝男再來陪練，回家女兒才掉淚跟她說遭謝男輕薄，她很生氣，雖無監視畫面為證，她和當天下1堂課女家教仍安撫女兒鼓勵提告，以免心裡留下陰影，她並婉拒謝男繼續陪練，幸好女兒個性開朗，沒因此做心理輔導，但已把家教都換成女老師，女兒和男生會保持距離。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲鋼琴男家教否認輕薄，堅稱僅調整女童彈琴的手臂姿勢跟律動。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

女童母親另質疑謝男故意把雨傘留在她車上，事後來電詢問想試探她反應。當天在場的女家教證稱，教女童很多年，那天看到女童跟謝男說再見顯露害怕模樣，她覺得奇怪，後來聽女童哭著說出遭遇，她覺得女童非常真性情、從不說謊，也沒跟其他家教發生不愉快，她相信女童。

謝男到案喊冤，表示當天僅調整女童彈琴時的手臂姿勢跟律動，但女童心不在焉、不太想練，一直跟他聊動漫、滑手機給他看照片還跟他要IG帳號，他勸女童要專心，還建議可用手機錄影練習過程事後複習。謝男強調自己對小孩沒興趣、絕沒非禮，不然家教圈子很小、藏不住祕密，他日後想當正式老師，本件挨告對他身心造成很大傷害。

不過檢方偵辦認為，雙方第1次見面，女童不太可能獨處1小時就對謝男產生情愫，女童部分描述雖有錯亂，但始終清楚說明遭碰觸的隱私部位及驚嚇、僵住的反應，而體重60幾公斤的謝男身材纖瘦，和僅有30多公斤的纖細女童同時跨坐鋼琴椅並非辦不到，加上雙方無冤無仇，女童顯無動機誣賴謝男。

謝男的律師辯護主張本案無憑無據，女童當天曾離開琴房去上廁所，卻沒立刻求助家人，可見說詞有疑，不排除女童編故事想逃避考試壓力，事情鬧大才哭泣掩飾。但檢方認為女童若不喜歡謝男，告訴媽媽換人就好，不必瞎掰，仍起訴謝男涉犯對未滿14歲少女加重強制猥褻罪嫌，法定刑為3年以上10年以下徒刑，法官審結採信女童指述，判謝男3年4月徒刑，可上訴。

ET快訊
獨／台鐵接恐嚇！　揚言「普悠瑪號上放炸彈」
日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！　手繪國旗謝台灣
天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉
陸前宗教局長申請來台「弔唁星雲大師」　陸委會不同意
快訊／台灣美光裁員　經濟部發聲
人氣最差成員「下海拍AV」！　日女團玩大尺度
快訊／蕾菈第二胎性別公布　帥尪當場淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台61線驚傳追撞事故！淡水3警車連環撞　5員警受傷送醫

獨／和12歲女童第1堂鋼琴課就被控非禮　男家教喊冤結局慘了

天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉...撞擊畫面曝

開賓士AMG-C63出事了！失控撞爛一排車　24歲無照男賠到脫褲

高雄保警同學聚餐後酒駕被逮　保二總隊：記大過調離現職

快訊／高雄媽接女兒被關電梯10分鐘　襁褓嬰超淡定母女順利獲救

執行長撞爛223萬特斯拉害員工命危！交保又有363萬神車來接他

快訊／酒後被拱「開特斯拉兜風」撞路樹！執行長3萬元交保

極度驚嚇！左側車硬切害失控甩尾　倒楣貨車又被曳引車撞到側翻

出任務救到自己人！他離死神很近　消防甜姐兒搶黃金時刻救人

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

主人受夠每晚被貓吵醒 調皮報復喵喵叫牠嚇爆

台61線驚傳追撞事故！淡水3警車連環撞　5員警受傷送醫

獨／和12歲女童第1堂鋼琴課就被控非禮　男家教喊冤結局慘了

天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉...撞擊畫面曝

開賓士AMG-C63出事了！失控撞爛一排車　24歲無照男賠到脫褲

高雄保警同學聚餐後酒駕被逮　保二總隊：記大過調離現職

快訊／高雄媽接女兒被關電梯10分鐘　襁褓嬰超淡定母女順利獲救

執行長撞爛223萬特斯拉害員工命危！交保又有363萬神車來接他

快訊／酒後被拱「開特斯拉兜風」撞路樹！執行長3萬元交保

極度驚嚇！左側車硬切害失控甩尾　倒楣貨車又被曳引車撞到側翻

出任務救到自己人！他離死神很近　消防甜姐兒搶黃金時刻救人

快訊／赴陸會面王滬寧！　夏立言強調：維持兩岸關係和平穩定是民生福祉

土耳其災民等不到政府救援　怒批總統艾爾段「別來要選票」

「龍月CP」Bank、Mos首次海外合體獻台灣！　祭5大福利超寵粉

夏宇童「為毛孩提分手」！　男友說謊被抓包惱羞：一隻狗比我重要？

獨／台鐵接恐嚇！「未顯示號碼」來電　揚言普悠瑪號上放炸彈

台61線驚傳追撞事故！淡水3警車連環撞　5員警受傷送醫

日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！隊員許願大口吃　手繪國旗謝台灣

獨／和12歲女童第1堂鋼琴課就被控非禮　男家教喊冤結局慘了

德州考慮「禁中國公民」買房地產　美國其他州可能跟進

天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉...撞擊畫面曝

柴犬看到小姐姐興奮狂撲！ 男友頭綠綠的：不可以色色

社會熱門新聞

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

女受困100hrs獲救　土耳其父淚謝台灣搜救隊

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

中橫桶屍奇案！　兇手擁「肛門人格」判死

即／嘉義重大車禍！2學童無心跳送醫搶救

台中行人遭失控轎車撞到昏迷搶救中　現場慘況曝

即／台南休旅自撞分隔島成火球　駕駛全身焦重傷亡

起鬨沒搭過特斯拉！4男女開心上車　撞樹1人命危

快訊／台南水泥預拌車與腳踏車碰撞　騎士當場死亡

即／新北女墜6樓倒血泊慘死　民眾嚇壞急報警

觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠勁跨騎抓販毒嫌

女業務超車不慎撞分隔島　慘捲砂石車底亡

更多熱門

相關新聞

花心士官長硬上女網友　聽到百萬賠償金秒孬

花心士官長硬上女網友　聽到百萬賠償金秒孬

屏東空軍一名士官長和女網友出去玩，準備返家時卻稱疲憊沒辦法開車，到摩鐵休息時趁女子吃藥昏睡時，強壓性侵得逞。事後女子憤恨不平求償150萬，士官長立刻求饒「不要告訴家人」，仍遭女子提告。橋頭地院依現役軍人犯強制性交罪判處士官長3年6月。

女兵長官寢室陪喝酒　慘遭士官督導長壓牆指侵

女兵長官寢室陪喝酒　慘遭士官督導長壓牆指侵

3歲女童私處流血爆哭　遭2男叢林輪流性侵

3歲女童私處流血爆哭　遭2男叢林輪流性侵

住大樓會彼此干擾　相互尊重過日

住大樓會彼此干擾　相互尊重過日

14歲少女遭3男逼迫吸毒抽搐亡！對話還原暗黑一夜

14歲少女遭3男逼迫吸毒抽搐亡！對話還原暗黑一夜

關鍵字：

性侵強制猥褻鋼琴家教非禮透天厝

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

銘傳大學旁「正妹賣黑絲襪控肉飯」！超大車頭燈狂晃

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

福原愛爆確定參加《浪姐4》！最新名單曝光

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面