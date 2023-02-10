女友第1次交歡「開啟性慾機關」天天都要！男大生驚：上癮了嗎

▲原PO懷疑自己性愛成癮。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「是我們性慾太強？」一名網友透露，寒假期間與女友第一次激戰，意外打開兩人的性愛開關，「我們好像克制不住了...」於是平日晚上都會來一戰，不過女友日前生理期來，等於有一周無法愛撫，讓原PO感到空虛，因此好奇是否性愛成癮？文章曝光後，有苦主卻討拍「好幾次不行了還被硬騎上來，那才叫痛苦！」

一名男大生在Dcard表示，他與女友性慾都很強，交往不久就常常視訊電愛，直到今年寒假出遊過遊，發生了第一次關係，闖關試了2次才成功，「也終於感受到性愛所帶來的歡愉！」

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原PO自嘲，嚐過肉體交歡的快感後，「我們好像就克制不住了...」事後，原PO平日晚上都會去女友家過夜，「也幾乎每天晚上都在做愛。」不過年假期間女友生理期來，雙方一整周無法激戰，令原PO發覺「不知為何，只要好幾天沒做愛就會有種莫名的空虛感？」

對此，原PO既害羞又認真求問，「我發現好像成癮了...性愛好像成了這段感情最重要的部分了。大家也有這種類似性愛成癮的感覺嗎？還是單純是我們性慾太強？」

文章曝光後，一票網友笑虧「跟遊戲一樣，一開始都很沉迷」、「我從大二跟女友住之後幾乎天天做，好幾次不行了還被硬騎上來，那才叫真的痛苦」、「你沒體會過...想做男友卻軟掉的感覺」、「等你出社會再來跟我講這種幹話」、「熱戀期沒事，半年後再來檢討」。

有網友也認真回應，「1.是年輕（青春真好），等以後你想每天做，都心有餘而力不足；2.是初戀初嚐禁果，很正常的，注意不要讓性愛影響日常生活就好了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

