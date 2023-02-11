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佛系求子恐浪費時間　茂盛醫院：先進試管技術懷孕率近7成

▲茂盛醫院執行長李俊逸醫師幫助劉小姐在結婚在20週年前夕產下雙胞胎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲茂盛醫院執行長李俊逸醫師幫助劉小姐在結婚在20週年前夕產下雙胞胎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

台中一名婦女悲述為夫求子10年內做5次試管，卻慘遭小三介入。對此，茂盛醫院執行長李俊逸醫師指出，高齡產婦會建議1年內做多次治療，並舉例一個案，一對夫妻求子多年，期間試遍各方未果，決定在40歲那年集中火力接受9次試管療程，從55顆卵子進行精卵結合僅得3顆胚胎堪用，全數植入後成功產下雙胞胎。

李俊逸醫師說，40歲產婦的治療過程備極艱辛，這個案例足以悲壯形容，所以呼籲35歲以下的婦女要把握卵子質量皆優的階段，試管療程次數不用多，就有很高的機率當媽媽。李俊逸說明，在茂盛醫院的臨床個案中，多位婦女在35歲以下第1次做試管，且只植入1顆胚胎就順利懷孕，還申請到10萬元的單次最高試管補助金額。再根據國健署的統計，2021年7至隔年9月期間，受試管補助成功產下的4751名嬰兒中，其中87.9%為單胚胎植入，顯見只要胚胎好，1顆也能中。

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李俊逸醫師表示，由於女性35歲之後，卵子的質與量都大幅下降，懷孕率也會變差，茂盛醫院有許多慕名而來的大齡婦女，目前最高紀錄是1年做15次療程，因其年紀已48歲高齡，每次取卵都在0與1之間游走，以進行多次療程希望取出較多的卵子，但精卵結合後的胚胎卻是質差、量少，而且植入後的著床率、懷孕率都低，這正是她試管失敗率高的主因。

但無論婦女的年紀為何，台灣的人工生殖醫療技術與歐美並駕其驅，茂盛醫院統計去年的來院受術婦女的懷孕率超過65%，幫助1千多位婦女順利產子，全有賴於最新「第四代AI人工智慧試管技術」，這包含PTG-A(胚胎著床前染色體篩檢)、T/L(胚胎影像即時監控系統)、電腦AI人工智慧系統…等軟硬體。尤其，統計發現：採用PTG-A的大齡婦女懷孕率可衝高至69%。若因卵巢早衰、年紀太大等因素而發生「無卵可用」的窘境，也能採用「接受捐贈卵子」的方式做試管。

在2020年人工生殖報告發現，因男性因素而不孕的夫婦占9.5%，諸如性腺刺激素缺乏、睪丸功能衰退、輸送精子管道阻塞及性功能障礙…等。但這些病症也可透過睪丸取精、精蟲顯微注射技術(ICSI)…等技術。雖然，年紀大會讓男性精子質量變差，導致生育困難，但人工生殖技術解決男性不孕並非難事，反而是女性受年紀影響才是不孕的關鍵。

李俊逸醫師也建議，已婚夫婦求子要更為積極，35歲以下者若在1年內無避孕、也沒懷孕，就可求助不孕科；若為35歲至44歲者(含未滿45歲)，半年內沒受孕就要積極求醫治療，否則時間拖愈久，懷孕機率更低。凡申請試管補助方案者單次申請最高可獲得10萬元補助款，35歲以下者最多可申請6次，至於35歲以上者可申請3次。

李醫師提醒，超過35歲以上才生育的台灣婦女占23.8%，即每4個人就有1人屬高齡產婦，但這容易發生流產、早產，且孕期易有妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病…等疾病；同時，胎兒的體重會偏輕、身體缺陷的機率也會提高。他強調，若抱持隨緣心態求子只會蹉跎寶貴的光陰，即早做結婚與生育的人生規劃，在先進的試管技術和政府的補助之下，相信很快就能求子成功。

▲茂盛醫院執行長李俊逸醫師幫助劉小姐在結婚在20週年前夕產下雙胞胎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2020年人工生殖施行結果分析報告。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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