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社會 社會焦點 保障人權

騎車撞堆高機牙叉！2男斷頭噴飛50m慘死　目擊者嚇到睡不著

記者劉人豪／台中報導

一輛堆高機未將升在半空中的牙叉降下就停在路邊，導致一名20歲王姓機車騎士載著19歲魏姓男子經過時當場撞上，牙叉正中頭部，讓兩人雙雙殞命。台中地方法院認為賴姓堆高機駕駛、林姓大貨車駕駛忽視交通安全，依過失致死罪各判8月、7月。可上訴。▲撞上堆高機牙叉2男頸斷、頭凹慘死，撞擊畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲撞上堆高機牙叉2男頸斷、頭凹慘死。（圖／民眾提供）

該起事故發生在2021年10月2日晚間，39歲的賴姓堆高機駕駛當時在事故路段卸貨，而20歲王男騎車載著19歲魏男剛好經過該處，當場撞上堆高機，而王男碰撞後又撞上正在路邊停車的轎車，機車車頭受損、轎車則是左側受損。事後2名騎士送往醫院搶救，王姓死者到院時頭部嚴重變形，經急救30分鐘後仍宣告不治，而魏男也因傷勢過重不治死亡。

目擊者心有餘悸表示，兩個騎士撞到貨叉後，接著翻車滑行約50公尺，頭部先著地，脖子斷掉，頭顱及臉部都凹陷，皮膚還黏在地上，甚至可看見森森白骨，讓他嚇到整個晚上都睡不著。

▲▼台中堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上2人送醫搶救亡。（圖／民眾提供）

▲台中堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上2人送醫搶救亡。（圖／民眾提供）

判決指出，事故經行車事故鑑定委員會鑑定，賴男、林男於夜間不當利用道路作為工作場所，未採取或設置適當之警示措施、妨害行車安全，致本件道路交通事故，同為肇事原因，王男則沒有責任。

法院審酌，賴男、林男貪圖一時方便，而忽視其他交通參與者的權益，致釀成無可彌補的損害，賴男佔據道路操作堆高機的行為，過失情節嚴重，台中地方法院依過失致死罪判賴男8月、林男7月。可上訴。

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