「有錢玩耍不還債」男持刀討債3人受傷　台南警火速衝現場逮人

記者林悅／台南報導

31歲黃姓男子不滿友人欠債不還，雙方發生口角衝突後，憤而持刀刺向對方，2被害人極力反抗，拉扯奪刀過程3人分別受傷，台南市警三分局警網迅速趕赴現場，將黃嫌逮捕，訊後依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。

▲31歲黃姓男子不滿友人欠債不還，雙方發生口角衝突後，憤而持刀刺傷對方，被市警三分局逮捕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局安中派出所，9日凌晨1時許，接獲110通報，在安南區同安路有糾紛案件，警方到場發現31歲黃姓男子，因細故與1對男女2名友人發生糾紛，進而持刀攻擊，雙方在扺抗奪刀過程，造成現場3人均受傷。員警抵達後，即時制伏逮捕黃男，並通報救護車協助傷者送醫，均無生命危險。

初據了解，黃嫌與被害人係朋友關係，因黃嫌與被害人有財務糾紛，黃嫌向對方催討未果，被害人表示大家是朋友應寬限他幾天，黃嫌認為被害人有錢玩樂卻沒錢還他，雙方因此發生口角衝突，黃嫌憤而持刀刺傷對方，被害人等在抵抗及奪刀過程受刀傷，黃嫌自己也受輕傷。全案偵訊後依殺人未遂及傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

市警三分局呼籲，分局全力維持治安，針對犯罪熱點區域加強巡邏，強化可疑人車盤查，深夜防範宵小犯案，給市民一個治安安穩的環境。