公車故意衝進托兒所！「2兒童死亡」多人困車輪　司機謀殺罪被捕

▲司機故意把公車開進托兒所。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

加拿大魁北克發生重大事件，一名公車司機突然把車開進當地一間托兒所，由於當時正是上課時間，導致多名兒童受傷，還有許多人受困在車輪底下。事件目前造成2名兒童死亡，10多人受傷，肇事司機依一級謀殺罪被捕。

事件當地時間8日上午8時30分左右發生在蒙特婁市(Montreal)郊區拉瓦勒市(Laval)的聖羅斯日托中心(Sainte Rose)，51歲司機皮埃爾(Pierre Ny St-Amand)被控故意把公車開進托兒所中，造成一共10多人受傷，其中6名是兒童，幸好送醫後已經脫離險境。

事件發生後，警方立即在現場設置封鎖線進行調查，許多家長聽聞消息趕到現場，驚慌失措要把小孩接回。目擊者表示，他趕到車禍現場後，和3名家長設法把肇事的司機制伏，「太可怕了，不敢相信竟然發生這種事情，那名司機打開車門後，做的第一件事情就是脫掉衣服，一直在大吼大叫」。

另一名家長則表示，他們成功把一名孩子從現場救出，正要拉出第二名孩子時，消防人員抵達要他們立即離開現場，因為屋頂隨時有可能倒塌、掉落碎片，「這是一場惡夢，很多家長都很恐慌」。

肇事司機皮埃爾已經被捕，他擔任公車司機長達10年，被控一級謀殺、謀殺未遂、嚴重襲擊和使用武器攻擊或造成身體傷害等罪，目前尚無法得知他的犯案動機。加拿大總理杜魯道也對事件表達哀悼，強調會為所有孩童、家屬與工作人員提供支持與幫助。

▼許多民眾前往現場為死者與傷者祈福。（圖／路透社）