噬血豹闖法院「追殺西裝律師」　眾人竄逃畫面曝光！8人爆血受傷

▲一頭野豹竟然闖進法院。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦一頭野豹竟然闖進加濟阿巴德市(Ghaziabad)法院,在現場亂竄長達4小時才被抓住,造成至少8人受傷。從現場照片可看到,多名傷者被抓傷,頸部、手臂滿是鮮血,而被捕獲的野豹嘴巴附近也有鮮明血跡。

警方表示,一頭野豹8日下午闖進加濟阿巴德市法院大樓,當時約有15名律師在裡面工作,警察和林業官員接到報案後,花了約4個小時進行捕捉,後來好不容易才把野豹限制在1樓區域,於晚間9時左右成功捕獲。

leopard in ghaziabad court pic.twitter.com/6ZzfAOyEeG

從網路流傳畫面可看到,律師發現有野豹闖進大樓,眾人嚇得四處逃竄,還有人正在幫助受重傷的男子,可看到傷者衣服都被鮮血染紅,身上正在流血。另外一支影片中則可看到,被困在金屬欄後的野豹正在對拍攝者嘶吼,嘴角還帶著血跡。

目擊者表示,他看到這頭野豹突然撲向其他人,他們嚇得試圖用棍棒攻擊野豹,有些人則向動物扔椅子,大家都不知道野豹是從哪裡來的。事件造成至少8人受傷,其中包含多名律師、在該大樓工作的工人還有警察,目前皆在醫院接受治療,暫無傳出有生命危險。

#WATCH | Several people injured as leopard enters Ghaziabad district court premises in Uttar Pradesh pic.twitter.com/ZYD0oPTtOl