噬血豹闖法院「追殺西裝律師」　眾人竄逃畫面曝光！8人爆血受傷





▲一頭野豹竟然闖進法院。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一頭野豹竟然闖進加濟阿巴德市(Ghaziabad)法院，在現場亂竄長達4小時才被抓住，造成至少8人受傷。從現場照片可看到，多名傷者被抓傷，頸部、手臂滿是鮮血，而被捕獲的野豹嘴巴附近也有鮮明血跡。

警方表示，一頭野豹8日下午闖進加濟阿巴德市法院大樓，當時約有15名律師在裡面工作，警察和林業官員接到報案後，花了約4個小時進行捕捉，後來好不容易才把野豹限制在1樓區域，於晚間9時左右成功捕獲。

leopard in ghaziabad court pic.twitter.com/6ZzfAOyEeG — rajiv (@rajivarora1971) February 8, 2023

從網路流傳畫面可看到，律師發現有野豹闖進大樓，眾人嚇得四處逃竄，還有人正在幫助受重傷的男子，可看到傷者衣服都被鮮血染紅，身上正在流血。另外一支影片中則可看到，被困在金屬欄後的野豹正在對拍攝者嘶吼，嘴角還帶著血跡。

目擊者表示，他看到這頭野豹突然撲向其他人，他們嚇得試圖用棍棒攻擊野豹，有些人則向動物扔椅子，大家都不知道野豹是從哪裡來的。事件造成至少8人受傷，其中包含多名律師、在該大樓工作的工人還有警察，目前皆在醫院接受治療，暫無傳出有生命危險。