　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

▲▼ 土耳其災區現況。（圖／CFP）

▲土耳其災區現況。（圖／CFP）

文／中央社安卡拉9日綜合外電報導

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，今天死亡人數繼續攀升，現已突破2萬1000人。與此同時，聯合國（UN）首批援助終於抵達敘利亞境內的反抗軍控制區。

法新社報導，官員與醫護人員表示，目前土耳其死亡人數達1萬7674人，敘利亞有3377人，合計罹難人數來到2萬1051人。

與此同時，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天表示，他正在前往敘利亞的路上。而隨著時間一點一滴流逝，尋獲更多生還者的希望逐漸消失。

現在災區嚴寒，除了阻礙救難人員對數以千計的倒塌房舍進行搜救，還可能危及更多無容身處和飲用水的災民性命。

在土耳其南部城市安塔基亞（Antakya），一間醫院的停車場上擺放著屍袋，民眾穿梭其間尋找失蹤親人，凸顯這場悲劇的規模之大。

敘利亞難民札波比（Rania Zaboubi）說：「我們找到我的姑姑了，但找不到叔叔。」她在這次地震失去8名家人。

現在黃金救援72小時已過，找到生還者的機會愈來愈低。

這次地震發生於人們正在熟睡的凌晨，且災區很多人本來就因為敘利亞內戰而損失慘重、流離失所。

譚德塞今天表示將前往敘利亞，他推文道：「我正在去敘利亞的路上，世衛在那裡支援近期地震災區的基本醫療照護。」

另一方面，一名在「風之門過境點」（Bab al-Hawa Crossing，或譯巴卜-哈瓦過境點）的官員告訴法新社，地震後首批救援車隊今天稍早已抵達反抗軍據守的敘利亞西北部，堪稱一項可能拯救人命的進展。

風之門過境點是聯合國唯一一個可以接觸平民，且不用經過敘利亞政府軍控制區的通道。

敘利亞10年內戰，加上敘軍和俄羅斯的空中轟炸，早已摧毀當地醫院和經濟，導致電力、燃料和水源短缺。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已呼籲安全理事會（Security Council）批准在土耳其和敘利亞之間開放新的人道援助過境點，藉此輸送援助。

他說：「這是團結的時刻，而非政治化或是分裂的時刻，我們顯然需要大規模支援。」

風之門過境點屬於安理會近10年前批准的一項跨境援助行動，地震發生前，敘國西北部反抗軍控制區的400萬居民都得仰賴這個過境點。

 
ET快訊
土耳其災區陷無政府狀態！　台灣中心執行長急返國求援
女兒打電話說「身體好冷」　媽隔天悲見冰冷遺體
特斯拉買1周方向盤脫落！車主竟靠網友號召　官方賠他新車
單親3寶媽喝醉「黑夜倒臥大橋」被輾斃　女兒最小才2歲
一家8口住小琉球萬元民宿　6小時全身癢急退房！PO網驚覺這間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

土耳其災區陷無政府狀態！　台灣中心執行長急返國求援

特斯拉才買1周方向盤脫落　車主竟靠網友號召獲賠1輛新車

美國防助理部長：確信2030年前中國不會犯台

土耳其強震逾2萬死、7萬傷　尋獲生還者希望漸渺茫

官員：美確定中國間諜氣球能監控通信訊號

川普回來啦！臉書、IG權限重獲開啟　國會暴動後遭停權2年

美國「虎豹小霸王」傳奇作曲家辭世！　享耆壽94歲

企業財報有好有壞、美債殖利率上升　美股收低249點

美眾議院通過決議案　譴責中國偵察氣球侵犯主權

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

吳慷仁不怕擾鄰「我家是獨棟」　曝「娶邵雨薇進度」：該來的都會來！　

「台灣隊」聽見微弱聲音！　5小時成功救出土耳其女　

土耳其強震已2.1萬死　聯合國援助送進敘利亞反抗區

土耳其災區陷無政府狀態！　台灣中心執行長急返國求援

特斯拉才買1周方向盤脫落　車主竟靠網友號召獲賠1輛新車

美國防助理部長：確信2030年前中國不會犯台

土耳其強震逾2萬死、7萬傷　尋獲生還者希望漸渺茫

官員：美確定中國間諜氣球能監控通信訊號

川普回來啦！臉書、IG權限重獲開啟　國會暴動後遭停權2年

美國「虎豹小霸王」傳奇作曲家辭世！　享耆壽94歲

企業財報有好有壞、美債殖利率上升　美股收低249點

美眾議院通過決議案　譴責中國偵察氣球侵犯主權

利菁住Airbnb遇樓上噪音！投訴驚知「屋主就住樓上」4晚慘況網嘆：被當盤子

中橫桶屍奇案！　兇手擁「肛門人格」判死

營養師讚高麗菜是「減醣好物」，提醒「2類人」別多吃

「台灣國產Yaris接班人」有譜了！TOYOTA全新跨界休旅今年見

今天就衝！超商美式「買1送1」來了　限時5天搶買

18歲金孫2個月掏空112萬養老金　阿嬤心碎嘆：曾幫繳9千罰單

快訊／NBA三方交易！　快艇送「牆壁狀元」回火箭但他恐被裁

帳單被四捨五入　客人不爽多付0.4塊怒檢舉！餐廳反吐2萬元

疫情世代「免疫力如白紙」　一生病2大症狀嚇壞爸媽

網紅彩妝師Goss大叔教「MSBB底妝法」　0技巧也能打造天生好肌膚

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

國際熱門新聞

印尼發生規模5.1地震！咖啡廳沒入海中4人亡

爸爸的最後擁抱　「肉身護兒」畫面曝光

特斯拉方向盤脫落　車主靠網友換到1輛新車

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

美國防助理部長：確信2030年前中國不會犯台

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

孕媽「瓦礫堆中餵母乳」　母女熬56小時脫困

土耳其災區陷無政府狀態　台執行長急返國求援

美通過決議案　譴責中國偵察氣球侵犯主權

企業財報有好有壞、美債殖利率上升　美股收低249點

日本政府：九州西方公海去年1月飄不明氣球

土敘1.6萬死　搜救員「拿斷肢找家屬」認人

女校長「裸身服務」體育老師　把校園當摩鐵

更多熱門

相關新聞

土敘邊境強震逾2萬死　尋獲生還者希望漸渺茫

土敘邊境強震逾2萬死　尋獲生還者希望漸渺茫

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，截至今天死亡人數已突破2萬人，救難人員持續在低溫中搜救，但尋獲瓦礫堆下倖存者的希望逐漸變得渺茫。

土敘1.6萬死　搜救員「拿斷肢找家屬」認人

土敘1.6萬死　搜救員「拿斷肢找家屬」認人

被瓦礫壓住！男大生請求先救愛貓

被瓦礫壓住！男大生請求先救愛貓

慈濟急送25公噸「加厚型毛毯」賑災

慈濟急送25公噸「加厚型毛毯」賑災

災民0度避難　慈濟捐25噸加厚毛毯

災民0度避難　慈濟捐25噸加厚毛毯

關鍵字：

土耳其強震

讀者迴響

熱門新聞

女兒電話稱「好冷」　身障媽隔天赫見遺體

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

迪卡儂走下神壇？鄉民推「這款才是王道」

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

台中行人遭失控轎車撞到昏迷搶救中　現場慘況曝

救援土耳其！搜救犬阿蘭累到打呼

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

鮮肉偶像「二手市場擺攤」流浪近況曝！

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

印尼發生規模5.1地震！咖啡廳沒入海中4人亡

怕擾鄰「全包」！郭台銘豪砸破十億買房

搜救犬「咬玩具待命」被批觀感不佳

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面