展望會1志工死亡⋯土敘強震破萬死！難民：不確定能否過完這冬天

▲敘利亞西北部災區救援現場。（圖／世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

土耳其與敘利亞接壤地區6日發生強震，對世界展望會敘利亞團隊來說也是悲痛難忘的一天，團隊中許多人在第一時間受到衝擊，其中一名志工因地震而失去生命，辦公室也因此受損；不過團隊在短時間整備後，也迅速部署80萬美金的維生物資、庇護所設備。目前許多難民缺乏足夠衣物，甚至說「不確定能否度過這冬天」，但也表示收到的救濟品絕對有幫助。

世界展望會敘利亞團隊表示，2月6日的土敘大地震後，成千上萬的人民瞬間失去家園，流連街頭，劫後餘生的災民們目前最需要的就是維生必須物品的補給，食、衣、住等物資品迅速進入現場是首要任務。

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團隊在大地震發生前，就已部署在敘利亞西北部。根據聯合國統計數字指出，目前該地區有高達460萬的地震災民與難民，超過90%的人口仰賴人道援助維生，因此世界展望會敘利亞團隊如火如荼開展救援工作的同時，也不斷呼籲國際可以透過現金資助的方式，讓敘利亞能獲得必要的庇護所、保暖設施、維生物資。

早在地震發生前，敘利亞西北部就是全世界最脆弱的幾個區域之一，飽受戰爭威脅、聚集400餘萬的難民，大多數是容易遭受剝削的婦孺；2022年9月時甚至爆發霍亂，嚴重威脅敘利亞難民生存。團隊跟當地社區合作，推動「水資源計畫」，對疫區進行供水站修復、污水排放管理等，並提升當地的衛教能力，控制疫情蔓延速度。

其中一位難民薩納德（Sanad）和家人，是成千上萬個在冬天受苦的家庭之一，他們的帳棚很小，甚至沒有合適的衣服保暖，他也無法為他的孩子們提供避寒衣物。2020年世界展望會敘利亞團隊向436個家庭分發了冬季裝備，包括帳棚與禦寒衣物，薩納德的妻子說「我們收到的救濟籃不能確保我們度過冬天所需的一切，但它絕對有幫助。」

▲▼世界展望會提供給薩納德與敘利亞人的禦寒帳蓬樣式。（圖／世界展望會提供）



台灣世界展望會表示，敘利亞西北地區由於長年的人道危機，加上資源多數仰賴國際援助，這次的地震衝擊可說是雪上加霜。目前當地在白盔隊（Syria Civil Defence、簡稱SCD）的搶救下，多數仍是以人力或輕型器具進行救援工作，同時也需要更多的國際資源從土耳其端透過「巴卜-哈瓦過境點 (Bab al-Hawa Crossing )」進入。

最新的好消息是，雖然該路徑因地震初期受損關閉，但聯合國2/8宣布該通道經搶修已可通行，所以接下來就是確保救援物資能運到災區。只要物資能平安抵達，世界展望會就能藉著在地經營十數年的經驗，與地區組織合作，讓救援物資以最快的速度發送到有需求的難民手上。

台灣世界展望會李紹齡會長指出，世界展望會作為一個INGO（國際非政府組織），長年以來深入最脆弱的地區進行援助，搶救最脆弱的孩子們。敘利亞西北部的人道主義需求原本就已非常嚴重，而這次毀滅性的地震給當地的創傷加劇了痛苦。衛生設施本來就裝備簡陋，無法滿足需求，但現在許多設施已被摧毀。在零度下的氣候，許多家庭在沒有家園、無法獲得食物的情況下努力生存。

李紹齡表示，邀請國人優先考慮這些已經歷了這麼多痛苦的敘利亞災民，響應台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫。捐款通路除了有台灣世界展望會官網，還包括街口/蝦皮/Linepay等網路捐款平台，7-ELEVE也有「把愛找回來」公益募款，手機開啟OPEN POINT APP就能即時捐款；或到全台逾6600間門市使用ibon機台捐款。世界展望會表示，會運用深厚的在地救援經驗，讓飽受生存威脅的災民迅速獲得救援與補給。